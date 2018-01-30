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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

براساس اعلام بانک مرکزی رقم خورد؛

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار/ کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

افزایش نرخ مبادله‌ای دلار/ کاهش قیمت رسمی یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۷ ارز از جمله دلار نسبت به روز دوشنبه افزایش و نرخ ۱۹واحد پولی مانند یورو و پوند کاهش یافت؛نرخ ۳ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه دهم بهمن ماه) با ۴۹ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۹۵۴ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳۱۲ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۸۹۴ و هر یورو با ۱۰۲ ریال کاهش ۴۵ هزار و ۷۳۴ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۴۲۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۷۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۷۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴۵ ریال، روپیه هند ۵۸۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۶۲ ریال، دینار کویت ۱۲۳ هزار و ۲۴۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۴۱۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۹۹۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۲۶ ریال، ریال عمان ۹۶ هزار و ۱۰۷ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۹۱۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۷۹ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۷۴۲ ریال، روبل روسیه ۶۵۷ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۱۵۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۰۵ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۴۸ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۸۵۵ ریال، دینار بحرین ۹۸ هزار و ۲۷۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۱۵۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۰۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۱۰۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۸۹ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۷۹۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۷هزار و ۵۷۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۴۸۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۴۵۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۴۵۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۵۸۳ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۷۴۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۸۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۰۰ ریال ارزشگذاری شد.

کد مطلب 4214174
فرشته رفیعی

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