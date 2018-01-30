به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه دهم بهمن ماه) با ۴۹ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۹۵۴ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳۱۲ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۸۹۴ و هر یورو با ۱۰۲ ریال کاهش ۴۵ هزار و ۷۳۴ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۴۲۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۷۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۷۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴۵ ریال، روپیه هند ۵۸۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۶۲ ریال، دینار کویت ۱۲۳ هزار و ۲۴۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۴۱۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۳ هزار و ۹۹۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۲۶ ریال، ریال عمان ۹۶ هزار و ۱۰۷ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۹۱۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۷۹ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۷۴۲ ریال، روبل روسیه ۶۵۷ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۱۵۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۰۵ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۴۸ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۸۵۵ ریال، دینار بحرین ۹۸ هزار و ۲۷۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۱۵۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۴۰۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۱۰۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۸۹ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۷۹۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۷هزار و ۵۷۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۴۸۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۴۵۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۴۵۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۵۸۳ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۷۴۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۸۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۰۰ ریال ارزشگذاری شد.