اجرای ۱۰ هزار ویژه برنامه به مناسبت دهه فجر در سیستان و بلوچستان

عباس صفدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این تعداد برنامه ۳۰۰عنوان به صورت شاخص در سطح استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود که برگزاری کنگره ملی شهدای استان یکی از برنامه های مهم در این ایام است.

رئیس ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: دشمن شناسی، امید آفرینی، اقتصاد مقاومتی و وحدت از جمله مهمترین مضامین این برنامه ها است.

وی با اشاره به اینکه «سربلندی ملت ایران در پرتو جمهوری اسلامی، اقتدار همه جانبه و اقتصاد مقاومتی» شعار دهه فجر امسال است، تصریح کرد: به جهت هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های پیش بینی شده ۲۲ کمیته در استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیاتی شدن ۹۷۹پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۶۴میلیارد تومان از جمله برنامه های دهه فجر امسال است، گفت: ویژه برنامه های دهه فجر با دیدار اعضای ستاد دهه فجر و دست اندرکاران دهه فجر با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان آغاز می شود.

صفدری ادامه داد: انقلاب اسلامی، آزادی، حمایت از جبهه مقاومت و قدس شریف، ایمان، جهاد، شهادت، آمادگی دفاعی و امنیت پایدار، تولید ملی و اشتغال از جمله عناوین روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه حجت الاسلام ابوترابی سخنران ویژه مراسم باشکوه ۲۲بهمن در زاهدان اسـت، افزود: همچنین سخنرانان دیگری در دیگر شهرهای استان مشخص شده است.



رییس ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲۲ سخنران به نقاط مختلف استان برای سخنرانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اعزام شدند، خاطرنشان کرد: این مراسم یکی از بزرگترین رویدادهای رسمی کشور است که موجب ایجاد شور، نشاط و امید آفرینی در جامعه می شود.