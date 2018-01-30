فرانکشتاین جوان صحنه تئاتر را انتخاب کرد/ اجرا به مدت یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، فیلم «فرانکشتاین جوان» به کارگردانی مل بروکس که توسط جین وایلدر و بر اساس رمان «فرانکشتاین» اثر مری شلی نوشته شده بود، در سال ۱۹۷۴ بر پرده سینماهای آمریکا اکران شد. مل بروکس ۹۱ ساله همچنان با اثری که ساخته مردم را وادار می کند تا خنده های زوزه دار داشته باشند، درست به مانند انسان های گرگ نما.

این روزها در تئاتر «گاریک» شهر لندن «فرانکشتاین جوان» به شکل دیگری ظاهر شده است. این بار «فرانکشاین جوان» در اثری مملو از موسیقی و حرکت و در قالب یک نمایش موزیکال اجرا می شود؛ نمایشی که مخاطبان را با خود همراه کرده و لحظات شاد و لذتبخشی برای شان فراهم می کند.

نمایش موزیکال «فرانکشتاین جوان» با کارگردانی سوزان استرومن که کسب جایزه معتبر تئاتری «تونی» را در کارنامه کاری خود دارد، به صحنه رفته است.

این اثر نمایشی که از ماه سپتامبر ۲۰۱۷ (مهر ۹۶) اجرای خود را آغاز کرده، تا ماه سپتامبر ۲۰۱۸ (مهر ۹۷) روی صحنه خواهد بود.