کشف ۱۷۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مهرستان

سرهنگ اسماعیل منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان مهرستان به یک دستگاه وانت تویوتا مشکوک و جهت بررسی بیشتر این خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۱۷۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال شدند و در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند گفت: پلیس با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.