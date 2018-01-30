افتتاح ۴۱ پروژه در دهه فجر با هزینه ۸۲ میلیارد ریال در شهرضا

مرتضی ملکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۳۹ سالگی پیروزی سالگرد انقلاب اسلامی هستیم که از ماه گذشته ستاد دهه فجر شهرضا تشکیل و یک کمیته فرعی ستاد دهه فجر منظریه و ۲۰ کمیته زیر مجموعه برای ارائه بهتر خدمات تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: اهداف ستاد در دو محور ترویج آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و آگاهی بخشی و معرفت افزایی در خصوص معارف و اندیشه انقلاب اسلامی برنامه ریزی شده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهرضا گفت: ۸۰ درصد از پروژه ها در مناطق محروم و روستایی به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه برنامه های دشمن در دو دهه اخیر بیشتر برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه بوده است، ادامه داد: بصیرت افزایی، امید آفرینی و تقویت غرور ملی باید در اولویت تمام برنامه ها باشد.

ملکیان اتحاد و همدلی را ضرورت مقابله با توطئه های دشمنان عنوان کرد و افزود: وحدت و همبستگی ملی همیشه توطئه های دشمن را نقش بر آب کرده است.

وی گفت: وحدت و تقویت همدلی، همواره عامل اصلی پیروزی و سرافرازی بوده و اکنون که دشمنان با تفرقه افکنی و توطئه بدنبال ایجاد اختلاف هستند ضرورت اتحاد، انسجام، همدلی و هوشیاری مردم و مسئولان در برابر این توطئه ها بیش از پیش احساس می شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهرضا تاکید کرد: دشمن ‌شناسی موضوع بسیار مهم بوده تا بتوان از این دریچه دسیسه‌ های دشمن را شناخت و آنها را خنثی کرد.

وی از برگزاری ۱۴۴ برنامه متنوع در دهه فجر امسال در شهرضا خبر داد و افزود: یکی از اهداف ما در این برنامه ها آشنایی نسل جوان با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی است.

ملکیان گفت: جهاد کشاورزی با ۱۹ پروژه و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان بیشترین پروژه های افتتاح امسال را به خود اختصاص داده است.