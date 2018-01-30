مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی برخی مناطق استان همدان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان اعلام کرد: به علت بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر عمومی، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در نواحی ۱و۲همدان و شهرستان های بهار، رزن و کبودراهنگ و مناطق قروه درجزین و لالجین در نوبت بعد از ظهر سه شنبه ۱۰ بهمن ماه تعطیل است.

