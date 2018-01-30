به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادقی صبح سه‌شنبه در جلسه کمیته مدیریت شهری و فضاسازی دهه فجر به میزبانی شهرداری میامی، ضمن بیان اینکه این مجموعه در دهه فجر سه پروژه قابل‌افتتاح دارد، تأکید کرد: درمجموع ۱۷ میلیارد تومان طرح اقتصادی و عمرانی طی دهه فجر در سطح میامی به بهره‌برداری می‌رسد که سهم شهرداری سه طرح و با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

وی با اشاره به اینکه پروژه‌های شهرداری میامی ازنظر ریالی بالغ‌بر ۱۰ درصد اعتبارات دهه فجر را شامل می‌شود، افزود: این طرح‌ها باهدف تسریع در تردد و عبور و مرور شهروندان و همچنین گسترش فضاهای پذیرایی از گردشگران به بهره‌برداری می‌رسد.

بلوار سفیر امید به بهره برداری می رسد

شهردار میامی درباره پروژه‌های قابل‌افتتاح این شهر در ایام‌الله دهه فجر، توضیح داد: فاز دوم مجتمع گردشگری آب مرجان شامل رستوران و فضای پذیرایی باهدف افزایش ماندگاری مسافران و اشتغال‌زایی در کنار گسترش سرانه اقامت موقت یکی از طرح‌هایی است که با حضور مسئولان در دهه فجر افتتاح می‌شود.

صادقی تکمیل بلوار سفیر امید و افتتاح لاین کندرو میامی را دیگر طرح‌های شهرداری در ایام‌الله دهه فجر دانست و گفت: این پروژه‌ها با حضور مسئولان مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

وی افزود: دیگر اقدام شهرداری در رأس کمیته فضاسازی دهه فجر، آذین‌بندی سطح شهر و کمک به برگزاری مراسم ویژه دهه فجر با فراهم ساختن فضاهای میزبانی از این مراسم است.

ضرورت جلب مشارکت حداکثری مردم در جشن انقلاب

سرپرست ارشاد اسلامی میامی نیز در ادامه این نشست، خواستار جلب مشارکت مردمی در آذین‌بندی خیابان‌ها شد و گفت: انقلاب متعلق به مردم و برآمده از بطن مردم است لیکن جشن های این ایام نیز باید با حضور و همت مردم برگزار شود.

رضا مهدیان افزود: شهرداری می تواند نقش ویژه ای در جلب مشارکت های مردمی در برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر به خصوص آذین بندی معابر داشته باشد.