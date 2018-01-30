آموزش ۲۳ بهورز برای به کار گیری در آبادان، خرمشهر و شادگان

فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش های لازم به ۲۳ هنرجو از سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان به مدت دو سال داده خواهد شد و این افراد پس از پایان مدت آموزش به عنوان بهورز در خانه های بهداشت شهرستان های خود به کار گیری می شوند.

وی افزود: از این تعداد بهورز ۱۳ نفر از شادگان، پنج نفر از آبادن و پنج نفر دیگر نیز از خرمشهر هستند؛ این افراد طی دو سال در دو پایه با گذراندن ۵۴ واحد، مهارت های لازم برای آغاز فعالیت خود به عنوان بهورز را کسب می کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با اشاره به انجام تعمیرات در ساختمان اداری و خوابگاه مرکز بهروزی این شهرستان گفت: ساختمان اداری و خوابگاه مرکز بهورزی به دلیل فرسودگی نیاز به تعمیرات اساسی داشت که با اعتباری حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، عملیات نوسازی و بهسازی آن در حال انجام است که پیش بینی می شود تا پایان امسال این عمیات پایان یافته و بلافاصله پس از آن آموزش دو ساله این ۲۳ نفر نیز آغاز شود.

بهشتی در ادامه شمار بهورزان فعلی شهرستان خرمشهر که در ۲۲ خانه بهداشت این شهرستان در حال فعالیت هستند را ۴۳ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرش این ۲۳ بهورز از سال گذشته آغاز شده است. بومی منطقه بودن، داشتن شرایط سنی و موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه از پیش شرط های گزینش این افراد بود.