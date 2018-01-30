دانشجویان چینی ۲۰۰ روز در شرایط ماه زندگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، تعدادی دانشجوی چینی نزدیک به هفت ماه را در آزمایشگاه ماه در دانشگاه Beihang این کشور در شهر پکن گذراندند تا آمادگی لازم را برای زندگی واقعی در سطح این قمر زمین پیدا کنند.

چهار داوطلب یادشده شش ماه و نیم از عمر خود را در کابین Yuegong-۱ که ۱۶۰ متر مربع وسعت دارد، سپری کردند. قبل از ورود این چهار نفر به آزمایشگاه یادشده دو مرد و دو زن دیگر به مدت ۶۰ روز در آن حضور یافته و آزمایش هایی را انجام دادند.

این چهار نفر قرار است با پایان حضور ۲۰۰ روزه ۴ دانشجوی قبلی مجددا به داخل این آزمایشگاه بازگردند و ۱۰۵ روز دیگر در آن زندگی کنند. این آزمایشگاه در سال ۲۰۱۴ راه اندازی شده و از آن زمان تا به حال به طور مداوم مورد استفاده بوده است.

هدف از استفاده از این آزمایشگاه بررسی ثبات خود آن و همین طور شرایط روانی و سلامت داوطلبان است. در طی دوره استفاده ۲۰۰ روزه یک مورد قطع برق ناخواسته نیز رخ داد که بعد از مدتی رفع شد.

این آزمایشگاه دارای کابین های خواب، اتاق مشترک، اتاق پرورش حیوانات و اتاق ویژه دفع زباله است که در آن برخی زباله ها و به خصوص پسماندهای انسانی برای رشد سبزی و دیگر محصولات غذایی به کار می رود.

چین میلیاردها دلار در زمینه اعزام فضانورد به ماه سرمایه گذاری کرده و امیدوار است تا سال ۲۰۲۲ این هدف خود را محقق کند.