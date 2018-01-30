سید فتح‌الله هاشم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در نیمه شمالی کشور ازجمله شهرستان کرج، اظهار کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر شهرستان از روز شنبه در محورهای استان مستقر شدند.

وی با تأکید بر اینکه بارش سنگین برف از روز شنبه باعث مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ازجمله اتوبان کرج - تهران و جاده کرج - چالوس شد، گفت: تعدادی از شهروندان به دلیل نداشتن تجهیزات ایمنی کافی و نقص فنی خودروها گرفتار شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرج گفت: امدادرسانی و کمک به رهاسازی خودروهای گرفتار و توزیع تغذیه اضطراری شامل۱۷۰ کیلو خرما و کشمش، پنج هزار بسته بیسکویت و دو هزار و ۶۰۰ بطری آب‌معدنی از اقدامات انجام‌شده توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر بوده است که در قالب هشت گروه انجام شد.

هاشم نژاد گفت: در حال حاضر سه گروه امدادی در مرکز شهرستان کرج به حالت آماده‌باش بوده تا در صورت نیاز و در اسرع وقت به شهروندان امدادرسانی کند.