۶۰ درصد مزارع شادگان به علت خشکسالی آبیاری نشد

به گزارش خبرنگار مهر ، نعمت اله آلبوغبیش پیش از ظهر امروز در جلسه شورای کشاورزی شهرستان با ارائه گزارشی از وضعیت خشکسالی و مزارع کشاورزی شهرستان اظهار کرد: از ۲۱ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی کشت شده در حوزه جراحی شادگان ۶۰ درصد مزارع گندم، جو و کلزا بدون آبیاری رها شدند.

معاون فرماندار شادگان افزود: در سال زراعی جاری در دو حوزه کارون و جراحی در این شهرستان ۲۶ هزار و ۵۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت رفته که از این مقدار ۲۱هزار و ۸۰۰ هکتار در حوزه جراحی شامل ۱۸ هزار هکتار گندم، سه هزار و ۵۰۰ هکتار جو و ۳۰۰ هکتار کلزا و در حوزه کارون چهار هزار و ۷۵۰ هکتار شامل سه هزار و ۲۰۰ هکتار گندم یک هزار و ۲۰۰ هکتار جو و ۳۵۰ هکتار کلزا کشت شده است.

وی با اشاره به اینکه مزارع کشت شده در شادگان تحت حمایت بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد در صورت رسیدن آب رها سازی شده از سد مارون در هفته جاری، بتوانیم ۴۰ درصد مزارع باقیمانده سبز شادگان که حدود ۹ هزار هکتار است را آبیاری کنیم.

آلبوغبیش در ادامه از تلاش و تاکیدات استاندار خوزستان مبنی بر لزوم رساندن آب به مزارع شادگان تقدیر و تشکر کرد و گفت: با دستور مستقیم دکتر شریعتی استاندار خوزستان در جلسه مدیریت بحران آب هفته گذشته، فرمانداران شهرستان های بالادست مکلف شدند با تشکیل اکیپ های ویژه همکاری همه جانبه در راستای رساندن آب به مزارع شادگان را در اولویت کاری خود قرار دهند.