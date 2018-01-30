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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

«محمد الشعار»: سوری ها بر تحقق راهکار سیاسی تاکید دارند

«محمد الشعار»: سوری ها بر تحقق راهکار سیاسی تاکید دارند

وزیر کشور سوریه تاکید کرد که مردم این کشور مصمم هستند راهکار سیاسی را در سوریه محقق سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، «محمد الشعار» وزیر کشور سوریه در مراسم فارغ التحصیلی تعدادی از افسران تاکید کرد: مردم سوریه که تروریسم را شکست می دهند و عوامل جنایتکار تروریستی را از بین می برند مصمم هستند که راهکار سیاسی را در کشور محقق کرده و با تمام طرح هایی که صادقانه در این مسیر بگنجد همکاری می کنند.

وی در ادامه افزود: ما از دستاوردهای میدانی که توسط نیروهای مسلح در تمام جبهه ها از جمله به دست گرفتن کنترل فرودگاه نظامی ابوالضهور محقق شده قدر دانی میکنیم.

الشعار تاکید کرد: نیروهای امنیتی سوریه به وظایف خود در خصوص خدمت رسانی به مردم و دفاع از کشور به هر قیمتی که باشد عمل می کنند.

کد مطلب 4214225
فاطمه صالحی

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