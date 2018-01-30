رتبه آخراستان درنزاع دسته جمعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی انصاری صبح سه شنبه در نوزدهمین همایش روسای کلانتری‌ها و فرماندهان پاسگاه های انتظامی استان افزود: در گذشته اولین تهدید استان نزاع دسته جمعی بود اما امروزه با توجه به تلاش‌های نیروی انتظامی، استان رتبه آخر در نزاع دسته جمعی در کشور را دارد.

وی به ابعاد برگزاری همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های انتظامی استان اشاره کرد و بیان داشت: ابلاغ تدابیر و اولویت‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم، افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، رشد سازمان و نقش پلیس در ایجاد نظم و امنیت و رفع مشکلات هدف‌های این همایش است.

انصاری از پیگیری و عزم راسخ برای تحقق اهداف همایش خبر داد و گفت: نیروی انتظامی به لحاظ فضای فیزیکی شرایط نامناسبی دارد و عمر ساختمان‌های نیروی انتظامی استان بالای ۴۷ سال است.

وی از وضعیت مطلوب کنترل وقوع جرم در استان خبر داد و گفت: استان به لحاظ وقوع جرم رتبه ۳۱ کشور را در اختیار دارد و به لحاظ کشفیات مواد مخدر نیز شرایط خوبی داریم که تلاش می‌کنیم در آیتم‌هایی که عقب گرد داریم جلو افتاده و تحقق امنیت و سلامت جامعه در حوزه های هدفگذاری شده را داشته باشیم.

فرمانده انتظامی استان افزود: در ماه آخر سال ستاد نظارت تشکیل خواهد شد که احتمالا شاهد حضور فرمانده ناجا در استان خواهیم بود.