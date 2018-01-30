ارسال ۲۱۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ابوذر خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر نعمتی اظهار کرد: جشنواره رسانهای ابوذر خراسان رضوی در حال برگزاری است که مدیران رسانههای جمعی عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند.
وی ادامه داد: فراخوان این جشنواره از ابتدای دیماه در سه محور «انقلابی اسلامی»، «تولید ملی و اقتصاد مقاومتی» و «شهر و شهروندی» منتشر شد تا اصحاب رسانه خراسان رضوی آثار خود را در این محورها برای دبیرخانه ارسال کنند.
دبیر دومین جشنواره رسانهای ابوذر خراسان رضوی با بیان اینکه استقبال اهالی رسانه از محورهای مطرحشده نشان میدهد هدفگذاری مناسبی انجامگرفته، ادامه داد: معمولاً آثار رسانهای در جشنواره ها تنها به لحاظ تکنیکی ارزیابی، معرفی و تقدیر میشوند اما در جشنواره رسانهای ابوذر آثاری که به لحاظ محتوایی برجسته هستند، معرفی و تقدیر میشوند.
وی افزود: تاکنون ۲۱۷ اثر در قالبهای مختلف به دبیرخانه جشنواره رسیده که پیشبینی میشود با نزدیک شدن به زمان پایان فراخوان، حجم آثار ارسالی افزایش پیدا کند.
یادآور میشود، دومین جشنواره رسانهای ابوذر خراسان رضوی به همت سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی برگزار میشود که مراسم اختتامیه این جشنواره در اسفندماه سال جاری خواهد بود.
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