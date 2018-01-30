رفع کامل تنش های زیست محیطی ارس با استان های همجوار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، اسدالله علیزاده صبح امروز در جلسه زیست محیطی منطقه آزاد ارس با اعلام این خبر، گفت: با برگزاری آخرین جلسه فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس با اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، تمام تعارضات زیست محیطی بین ارس و استان آذربایجان غربی، رفع شده و تفاهم نامه ای در این زمینه به امضای دو طرف رسید.

وی تصریح کرد: مناطق متداخل حفاظت شده بین منطقه آزاد ارس و آذربایجان غربی شامل منطقه حفاظت شده مراکان می شود که با حل و فصل این موضوع، مشکلی از بابت توسعه سایت توریسم، سایت گلخانه ای و سایت انرژی و نیروگاهی نخواهیم داشت.

علیزاده در زمینه مناطق متداخل با اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز گفت: این مناطق نیز پیش تر در جلسات مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود و با توجه به تعیین مجدد محدوده های پناهگاه حیوانات کیامکی و پارک ملی کنتال، در این زمینه نیز شاهد بروز هیچ مشکلی نخواهیم بود.

وی افزود: بخش هایی از محدوده نوردوز و سایت صنایع پاک در تعارض با مناطق حفاظت شده آذربایجان شرقی بود که با رفع مشکلات مربوطه در این 2 بخش نیز شاهد افزایش می شتاب توسعه ای خواهیم بود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس، خاطرنشان کرد: تعیین محدوده های توافق شده جدید، هم اکنون در مسیر قانونی قرار گرفته است و با تشکیل جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور، به تایید نهایی رسیده و در ادامه نیز برای تایید نهایی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری صنعتی کشور، ارسال می شود.

علیزاده تاکید کرد: منطقه آزاد ارس خود را به حفظ محیط زیست منطقه متعهد می داند و توافقات قبلی فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس با اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی در راستای مدیریت و حفاظت بهینه از منطقه حفاظت شده مراکان و ایجاد امکانات لازم در راستای توانمندسازی حفاظتی این منطقه، کماکان توسط سازمان منطقه آزاد ارس به اجرا در می آید.

وی در پایان گفت: در زمینه مناطق حفاظت شده آذربایجان شرقی و پناهگاه حیوانات کیامکی نیز منطقه آزاد ارس تا به امروز فعالیت های عمده ای را انجام داده است و در ادامه نیز شاهد تداوم این فعالیت ها خواهیم بود.