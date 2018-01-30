عضو شورای فنی کشتی پاسخ منتقدان خادم را داد/ گزینه بهتری دارید؟

به گزارش خبرنگار مهر، انتقاد برخی از اهالی کشتی از انتخاب رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی در حالی مطرح شده که به گفته شورای فنی هیچ گزینه ای اصلح تر از خادم وجود نداشت. منتقدان بر این باورند که متولیان فدراسیون کشتی و شورای فنی، روی خوش به برخی گزینه های سرمربیگری نشان نداده و در واقع گزینه ای را انتخاب کرده اند که مد نظر خودشان بوده است.

«ابراهیم جوادی» عضو شورای فنی کشتی آزاد در واکنش به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: کشتی ایران برای پیشرفت در میادین بین المللی باید به علم و دانش روز این رشته مجهز شود و پا به پای دیگر کشورهای مدعی حرکت کند. طبیعتا این مساله در نوع تمرینات، تغذیه و حتی توان مربیان نیز تاثیرگذار است و دیگر نمی توان تیم ملی را با همان نسخه های قدیمی تجهیز و آماده کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع یکی از بهترین گزینه هایی که می توانست به تیم ملی کشتی آزاد کمک کند و این تیم را از فراز و فرود اخیر نجات دهد، یک مربی آشنا به علم روز دنیا و همچنین آشنا به تمام جزئیات و داشته های کنونی اردوهای تیم ملی بود. شورای فنی با همین ذهنیت آغاز به بررسی گزینه های موجود کرد و در نهایت با اجماع کلی به گزینه رسول خادم رای داد.

دارنده چهار مدلا طلای قهرمانی کشتی جهان گفت: ما در مدتی که رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت داشت به خوبی شاهد این موضوع بودیم که او به جزئیات توان بدنی و روحی بچه های تیم ملی هم اشراف داشت و هیچ چیز از چشم او پنهان نبود. او حتی تمامی اردونشینان را هم در هنگام مرخصی تحت نظر داشت و هیچگاه ارتباطش را با ملی پوشان قطع نکرد. نتیجه این نظارت دقیق هم در طول رقابتهای جهانی و المپیک کسب شد و همگان دیدند برخی از ملی پوشان توانستند به عنوان قهرمانی و مدال برسند.

جوادی در پایان خطاب به منتقدان گفت: افرادی که به این انتخاب شورای فنی انتقاد دارند، اگر گزینه ای بهتر دارند را معرفی کنند. شورای فنی به هیچ عنوان تحت تاثیر رئیس فدراسیون کشتی نیست. ما اعتبار و آبروی خود را به هیچوجه نادیده نمی گیریم و مطمئنا تا زمانی که حرف و نظرمان تاثیرگذار و مهم است در عرصه تصمیم‌گیری حضور داریم.