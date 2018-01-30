۵۰ هزار ویژه برنامه به مناسبت دهه فجر در فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی صبح سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های دهه فجر در فارس، گفت: با هماهنگی های انجام شده ۵۰ هزار ویژه برنامه به مناسبت دهه فجر در استان فارس اجرایی می شود.

وی ادامه داد: ۱۲ بهمن ماه آغاز مراسم های دهه فجر است که البته برخی از برنامه های بزرگ مانند جشنواره های کشور اکنون در حال اجرا است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس یادآور شد: جشن بزرگ دهه فجر در تاریخ ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار می شود.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و.. در این ایام اجرایی می شود که ۵۰۰ برنامه ویژه بانوان است.

وی افزود: برگزاری میزگردهای تخصصی، تقدیر و بازدید خانواده های شهدای انقلاب، تجلیل از فعالین دوران انقلاب و.. از جمله برنامه های مد نظر است.