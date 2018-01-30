۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

گفتگوی لاوروف و چاووش اوغلو درباره عملیات عفرین و مذاکرات سوچی

وزیران خارجه روسیه و ترکیه در یک گفتگوی تلفنی درباره عملیات عفرین و مذاکرات سوچی با یکدیگر رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با مولود چاووش اوغلو همتای ترکیه ای خود تلفنی گفتگو کرد.

طرفین در این گفتگوی تلفنی درخصوص اوضاع سوریه، عملیات عفرین و مذاکرات سوچی بحث و تبادل نظر کردند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از تاریخ ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

