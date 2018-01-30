نبود واکسن آبله مرغان در کشور علت شیوع آن است

رضا فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شیوع آبله مرغان هرساله وجود داشته است و به دلیل اینکه واکسن آبله مرغان وجود ندارد به همین دلیل افرادی که در کودکی به این بیماری مبتلا نشدند، در بزرگسالی آبله مرغان میگیرند.
وی بیان داشت: واردات واکسن آبله مرغان هیچ گاه در برنامه وزارت بهداشت نبوده است و به همین خاطر هر ساله با شیوع این بیماری مواجه هستیم.
واکسن ۱۰ بیماری واگیردار در کشور وجود دارد
مدیر بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر تنها واکسن ۱۰ بیماری واگیردار از جمله آنفلوانزا، فلج اطفال، سل، سرخک، سرخچه، سیاه سرفه و غیره در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: آلودگی شدید هوا هر چند سبب ضعیف شدن قدرت دفاعی ریهها شده است و همین مسئله فرد را مبتلا به انواع بیماری ها می کند اما نمی توان گفت که این آلودگی سبب شیوع بیماری های عفونی و واگیردار میشود.
فدایی با اظهار اینکه آلودگی هوا، سرفههای شدید را به دنبال دارد و آسیبهای جدی به ریهها وارد میسازد، اضافه کرد: با آغاز فصل سرما با موارد بسیاری از آنفلوانزا مواجهیم که اگر کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، افراد خیلی چاق و بیماران دیابتی به آنفلوانزا مبتلا شوند، بیماری آنها روند شدیدتر و سختی را طی میکند.
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