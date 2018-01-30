٢١میلیون مرغ براثر آنفلوانزامعدوم شد/احتمال طغیان بیماری در۳استان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر در حال برگزاری است، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور،اظهارداشت؛ طی حدود دو سال اخیر کشور ما با این بیماری مواجه است و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با این بیماری درگیر هستند.

وی اضافه کرد: براساس آخرین گزارشات تا روز گذشته ١٦ استان درگیر این بیماری شده اند.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه استان قم با ١١٤ کانون بیشترین تعداد کانون بیماری را دارد، گفت: استانهایی مانند سمنان و لرستان نیز تنها یک واحد آلوده دارند.

به گفته رفیعی پور تاکنون ٤٢١ کانون آلوده به بیماری در کشور شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در ادامه روند کنترل بیماری تاکنون بیش از ٢١ میلیون قطعه مرغ معدوم شده است، افزود: ٧٣ درصد جمعیت مرغ تخم گذار و ٨ درصد جمعیت پولت کشور درگیر این بیماری شده است.

رفیعی پور با بیان اینکه در بسیاری از استان هایی که بیماری قبلا در آنجا شیوع داشته؛ گزارش مجدد بیماری را نداشتیم، گفت: در حال حاضر در استان های قم، اصفهان و همچنین یزد احتمال شدت گرفتن و طغیان بیماری وجود دارد.

اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره اینکه گفته می شود این سازمان نتوانسته آنچنان که باید اقدامات لازم را در جهت مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام دهد، اظهار داشت: تاکنون ۴۲۱ کانون آلوده در کشور گزارش شده، این در حالی است که ما ۲۴ هزار واحد فعال مرغداری داریم، بنابراین این مسئله نشان می دهد که اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است.

رفیعی پور با بیان اینکه امکان کنترل ورود پرندگان مهاجر به کشور وجود ندارد، افزود: ۳۴۰ آبگیر، تالاب و سد در کشور وجود دارد که پرندگان مهاجر از این طرق وارد کشور شدند و ویروس را به کشور ما آوردند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نقاط بحرانی وجود دارد که ما را دچار مشکل می کند، اظهار داشت: اگر ما این نقاط را کنترل کنیم، برای سال آینده که بیماری در کشور شیوع پیدا می کند می توانیم از اپیدمی شدن آن جلوگیری کنیم.

رفیعی پور با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون تن تولید کود مرغی در کشور است که اگر خارج از نظارت دامپزشکی باشد می تواند باعث انتقال بیماری شود، گفت: یکی دیگر از مشکلات ما حضور کارگران موقت در این حوزه است که جابه جایی آنها می تواند کنترل و پیگیری بیماری را سخت کند. همچنین برخی مرغداران رفتارهای مخاطره آمیز زیادی دارند. به عنوان مثال لاشه های طیور خود را در معابر عمومی رهاسازی می کنند.

این مقام مسئول دولتی افزود: همچنین در شرایط بیماری، طیور بومی باید در قفس و توری نگهداری شوند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد یا اینکه گاهی اوقات در بازارروزها ممکن است شرایطی باشد که ما در یک روز به ۱۰ هزار حکم قضایی برای کنترل شرایط نیاز داشته باشیم که این امکانپذیر نیست.

وی تصریح کرد: کنترل این موارد برای سال آینده می تواند از اپیدمی شدن بیماری در کشور جلوگیری نماید.

افتتاح بیش از ۴۶ پروژه در دهه مبارک فجر

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در دهه فجر امسال بیش از ۴۶ پروژه در ۱۸ استان کشور افتتاح می شود، گفت: این پروژه ها شامل درمانگاه، داروخانه، مزارع مرغ مادر، مراکز مایه کوبی و ... است که موجب اشتغالزایی مستقیم برای ۸۱۸ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم برای ۱۵۸۳ نفر می شود و اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان صرف آن شده است که ۱۰ درصد این اعتبارات تسهیلات بانکی و باقی منابع شخصی سرمایه گذاران بوده است.

ضبط ۲۰ میلیون کیلوگرم لاشه در جریان نظارت‌های بهداشتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی ۹ ماه امسال بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی قرار گرفته و بیش از ۲۰ میلیون کیلوگرم لاشه در این نظارت های بهداشتی ضبط شده است، گفت: طی بازدیدهای انجام شده که بیش از ۲ میلیون بازدید بوده، همکاران ما با ۱۲۶ مورد غیربهداشتی مواجه شدند و در این فرآیند بیش از ۳۹ هزار مورد نمونه برداری از مزرعه تا سفره انجام شده است، ضمن اینکه ۳ میلیون و ۵۷۴ هزار کیلوگرم لاشه نیز در این فرآیند معدوم شده است.

به گفته رفیعی پور، بیش از ۶ هزار پرونده قضایی نیز در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صادرات انجام شده در ۹ ماهه امسال گفت: در حوزه لبنیات بیش از ۳ هزار تن، در حوزه شتر بیش از ۷۴۱ نفر، گوساله کشتاری ۶ هزار رأس، گوشت مرغ منجمد بیش از ۶ هزار تن، میگو ۲۳ هزار تن، تخم مرغ خوراکی ۸ هزار تن، تخم مرغ نطفه دار بیش از یک میلیون عدد، جوجه یک روزه بیش از ۱۵ میلیون قطعه، ماهی خوراکی تازه ۳۴ هزار تن، آلایش دام و طیور ۴۱ هزار تن، خوراک دام، طیور، آبزیان ۸۱ هزار تن، آبزیان غیرمأکول مانند خرچنگ ۳۵ تن، پرندگان زینتی بیش از ۹۴ هزار قطعه، اسب بیش از ۹ رأس و سگ و گربه ۷۸۰ قلاده صادر شده است.

در ادامه این نشست محمدرضا صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، اظهارداشت: در حال حاضر، سازمان نظام دامپزشکی حدود ۳۶ هزار و ۶۳۴ نفر عضو دارد که دفاع از حقوق صنفی اعضا از رسالت های این سازمان است.

وی با بیان اینکه صدور انواع پروانه های بهداشتی در حوزه تولید اعم از دام و طیور و آبزیان، تنظیم روابط حرفه ای، مشارکت در برنامه های بهداشت عمومی، آموزشی، پژوهشی و حوادث غیرمترقبه و نیز رسیدگی به تخلفات حرفه ای دامپزشکی از وظایف سازمان نظام دامپزشکی است، اضافه کرد: از سال ۹۱ تا پایان دی ماه امسال، ۶۱ هزار و ۲۲۶ فقره پروانه در زمینه های بهداشتی، تاسیس و بهره برداری و تمدید و بهسازی توسط این سازمان صادر شده است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشوربا اشاره به اینکه جزو ۱۵ دستگاه برتر در ارائه فعالیت های الکترونیکی در سال گذشته شناخته شده ایم، افزود: از اواخر سال گذشته صدور پروانه ها در پنجره الکترونیک سازمان صورت می‌گیرد که سرعت عمل از مزیت های این فرآیند به شمار می رود.

وی اضافه کرد: تعرفه دامپزشکی و اشتغال دامپزشکان یکی از دغدغه های جدی سازمان است، البته آمار دقیقی از تعداد دامپزشکان بیکار در کشور وجود ندارد.