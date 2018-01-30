تشکیل هیات مرکزی جذب در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، گفت: هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو سال کار خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: این هیات با عضویت ۹ عضو حقیقی و حقوقی کار خود را آغاز می‌کند.

همچنین در این جلسه، گزارش سازمان برنامه و بودجه، پیرامون اعتبارات تخصیص‌یافته به جذب اعضای هیات ‌علمی دانشگاه‌ها ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به میزان افزایش اعتبار تخصیص‌یافته به این موضوع، برخی موانع و مشکلات پیشرو نیز تشریح شد.

پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که توجه به جذب اعضای هیات علمی به‌ صورت پاره ‌وقت، تسریع در اعطای مجوز جذب به دانشگاه‌ها، الگوگیری از تجربه‌های موفق در این زمینه و تخصیص اعتبار ویژه برای جذب نخبگان از مهم ترین موارد مطرح شده بود.

در همین راستا مقرر شد موضوع جذب پاره وقت، حق التدریس‌ و اساتید افتخاری با حضور نمایندگان وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه کارگروه ویژه هیات عالی جذب بررسی و نتیجه به این هیات ارائه شود.

همچنین در این جلسه گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیرامون ردیف‌های اختصاص‌یافته به جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باتوجه به قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ارائه شد.

در این جلسه اعضای هیات اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، شهید مدنی تبریز، اردکان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمانشاه وعلوم پزشکی ایران تایید صلاحیت شدند.