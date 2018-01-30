به گزارش خبرنگار مهر، حسین آرگیو در جمع مدیران پروژه های شهرداری تاکید کرد که شهرداری شیراز نه ‌تنها پروژه‌ای را تعطیل نمی‌کند، بلکه به‌دنبال تعریف و اجرای پروژه‌های بزرگی هم خواهد بود.

او از آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح مهدیه به امیرکبیر در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: مسئولیت مدیریت پروژه‌های عمرانی را برعهده‌ی متخصص‌ترین نیروها قرار داده ایم، افرادی که اجرایی هستند و بدون پرداختن به حاشیه‌ها، مسائل را دنبال می کنند.

او با تاکید براینکه مدیران پروژه‌های عمرانی شهرداری باید مقیم پروژه باشند، گفت: از مدیران پروژه‌ها خواسته‌ایم که با توجه به برنامه‌ی زمانبندی و با پیگیری مستمر مسائل را دنبال کنند؛ مدیران پروژه نمایندگان شهردار و معاون عمرانی شهرداری محسوب می‌شوند.

آرگیو با تاکید براینکه به‌دنبال ارتقاء شخصیت سازمانی معاونت عمرانی شهرداری شیراز است، گفت: آمده ایم کار کنیم و قطعا در تمام مسائل صرفه و صلاح شهر و شهروندان و البته شهرداری را مدنظر قرار داده و می‌دهیم.

در این جلسه مدیران پروژه های ساختمان جدید شهرداری، تقاطع غیرهمسطح باهنر-کمربندی، پروژه های لوله گذاری، تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر-رحمت-مطهری، بزرگراه کوهسار مهدی(عج)، پروژه های ساماندهی رودخانه ای، تقاطع غیرهمسطح شهید رودکی و بزرگراه مهدیه، تقاطع غیرهمسطح جوادیه، پل رودخانه ای بزرگراه مولوی، پروژه های توسعه حرم علی بن حمزه(ع)، تقاطع غیرهمسطح ولی عصر(عج)، دوربرگردان نیایش، زیرگذر گلستان، چپگرد دلگشا، پروژه های ساختمان سازی و پروژه های عمران مناطق به بیان مشکلات در اجرای پروژه ها پرداختند.