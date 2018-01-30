واکنش سرمربی تیم ملی فوتسال به دعوت وحید شمسایی به تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه پیش از آغاز مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال در جمع خبرنگاران درباره دعوت از وحید شمسایی به تیم ملی و شکسته شدن رکورد او توسط فالکائو گفت: پرونده دعوت از وحید شمسایی به تیم ملی بسته شده است. نمی دانم چرا هر موقع تیم ملی تشکیل اردو می دهد در این باره از ما سوال می کند.

وی تأکید کرد: با هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتسال قرار شد بازی های دوستانه برای تیم ملی برگزار شود و وحید شمسایی در این بازی ها حضور یابد.

ناظم الشریعه یادآور شد: فالکائو دیگر کیست؟ ما برای وحید شمسایی و ایران این کار را می کنیم.