  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

واکنش سرمربی تیم ملی فوتسال به دعوت وحید شمسایی به تیم ملی

واکنش سرمربی تیم ملی فوتسال به دعوت وحید شمسایی به تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتسال به سوالی درباره حضور وحید شمسایی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه پیش از آغاز مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال در جمع خبرنگاران درباره دعوت از وحید شمسایی به تیم ملی و شکسته شدن رکورد او توسط فالکائو گفت: پرونده دعوت از وحید شمسایی به تیم ملی بسته شده است. نمی دانم چرا هر موقع تیم ملی تشکیل اردو می دهد در این باره از ما سوال می کند.

وی تأکید کرد: با هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتسال قرار شد بازی های دوستانه برای تیم ملی برگزار شود و وحید شمسایی در این بازی ها حضور یابد.

ناظم الشریعه یادآور شد: فالکائو دیگر کیست؟ ما برای وحید شمسایی و ایران این کار را می کنیم.

کد مطلب 4214262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها