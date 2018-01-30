زیرساختهای لازم جهت استفاده ازامکانات فضای مجازی را مهیانکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نجفی سولاری در اولین نشست از سلسله نشست های کتابخوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با موضوع «سبک زندگی مجازی» گفت: زمانی که من دانشجو بودم تعداد تالیف ها کم و تعداد مباحثات زیاد بود. خود من دانشجوی فنی بودم اما بیشتر کتابهای هنر و ادبیات می خواندم. هرچه جلوتر می رویم، تعداد مباحثات کمتر و بر تعداد تالیف ها افزوده می شود. اما کدام یک از این کتابهای تالیفی درخور خواندن هستند، جای تامل و بررسی دارد.

مشاور فضای مجازی صدا و سیما به معرفی کتاب «ارتباط و مهارت ارتباط با فضای مجازی» پرداخت و گفت: نگاه نویسنده این کتاب به تکنولوژی تهدید محور و نگران بوده است، در حالی که فضای مجازی یک فرصت و یک امکان است. از سوی دیگر نویسنده یک چهارم کتاب را به معرفی مفاهیم بدیهی که همه می دانند چون خود فضای مجازی و اینترنت اختصاص داده است. باقی کتاب هم نشات گرفته از نگاه نگران او به این فضا است و تنها ۳ صفحه به چگونگی ارتباط با این فضا پرداخته است.

نجفی سولاری نگاه تهدیدآمیز به تکنولوژی را نشات گرفته از اضطراب مسئولان و خانواده ها دانست و افزود: ما باید به فرصت ها و امکاناتی که از طریق این فضا در اختیارمان قرار می گیرد، نگاه کنیم. البته این بدان معنا نیست که به آسیب شناسی فضای مجازی نپردازیم. ما باید ابتدا به این باور برسیم که تکنولوژی منفعت، امکان و قدرت است؛ بنابراین باید زیرساختهای لازم برای بهره برداری از آن را فراهم کنیم نه اینکه مغلوبش شویم.

عضو کارگروه فناوری اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این نگاه تهدید آمیز به تکنولوژی موجب می شود که بچه هامان را از بازی های ایرانی دور کنیم و امکان رقابت این بازی ها با بازی های رایانه ای خارجی را فراهم نیاوریم. در صورتی که بسیاری از بازی های ما لطیف و آرامش بخش اند و فهم رنگ و نقاشی را به بچه ها آموزش می دهند. از سوی دیگر این نگاه تهدید محور موجب می شود با فضای مجازی عوام زده برخورد کنیم.

نجفی سولاری همچنین به معرفی کتاب «خانواده مسلمان و فضای مجازی» پرداخت و گفت: نویسنده این کتاب یک روحانی است که اشراف کاملی به فقه اسلامی دارد. از سوی دیگر در کشور انگلستان تحصیل کرده و در رشته نقش فضای مجازی فوق دکترا گرفته است. پس او با فقه و با فضای مجازی به خوبی آشنا است و نمی دانم چرا حجم عمده ای از کتاب را به تعریف خانواده و سبک زندگی اختصاص داده است. اما نکته مثبت درباره این کتاب، نگاه ایجابی نویسنده است. او اساساً ورود فناوری به خانواده را ضروری می داند.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه نویسنده کتاب «خانواده مسلمان و فضای مجازی» به ضرورت بهره بردن از این فضا تاکید می کند، گفت: نویسنده این کتاب فضای مجازی را زیست بوم دوم ما انسان ها می داند و به خدماتی اشاره می کند که غرب در فضای مجازی ارائه کرده است. همچنین کشورهای جهان سوم را که به خانواده ها در این فضا خدمات می دهند معرفی و پیشنهاداتی را در جهت بومی کردن این فضا ارائه کرده است.

یکی دیگر از کسانی که در این نشست به معرفی کتاب هایی در زمینه فضای مجازی پرداخت مهدی جمشیدی بود.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جهانی» را در بوته نقد قرار داد و گفت: من دید خوشبینانه ای به این کتاب ندارم. چرا پژوهشگران یونسکو به ارائه راهکار برای مردم جهان پرداخته اند؟ مسئله این کتاب این است که چگونه می توان از تکنولوژی های ارتباطی جدید برای تسهیل و ارتقاء امر آموزش استفاده کرد اما در این زمینه چندان که باید و شاید از سر صدق سخن گفته نشده است. برای مثال پژوهشگران نگفته اند چگونه با استفاده از تکنولوژی می توان مفاهیم علمی و بومی را به دانش آموزان منتقل کرد.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: در مقدمه کتاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جهانی» از جانب مترجمان آورده شده که ایران یک کشور در حال توسعه است و باید از امکانات کشورهای دیگر استفاده کند. نه ما یک کشور در حال توسعه هستیم و نه باید اینگونه مستقیم از اندیشه های وارداتی بهره ببریم. به عبارتی کتاب یک نگاه جهانی دارد بدون اینکه از آموزه های ملی بهره ببرد.

جمشیدی همچنین به لایه های ایدئولوژیک کتاب اشاره و بیان کرد: در کتاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جهانی» خواسته یا ناخواسته به مسائل ایدئولوژیک هم پرداخته و این سوال هم مطرح شده که چقدر از مسائل سنتی باید حذف شود تا فضا برای آموزش های مدرن فراهم آید. این کتاب همچنین از حیث مدیریتی و آموزشی هم ضعیف و ابتدایی است. علاوه بر اینکه یک سری دانسته ها را تکرار می کند و شاید همه مطالب کتاب را می توان در ۱۰ صفحه خلاصه کرد.

کتاب دیگری که مهدی جمشیدی معرفی کرد اثر «زندگی دکمه بازگشت ندارد» نوشته فرشاد مهدی پور بود. به گفته او نویسنده در این کتاب به نسبت رسانه های نوپدید به ویژه رسانه های اجتماعی با زندگی ایرانیان کنونی پرداخته و جزئیاتی از زندگی روزمره خود را مطرح کرده است. در این کتاب حرف های مهمی در لفافه به میان می آید و زبان نویسنده ساده و روان و دلنشین است.

به گفته عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب «زندگی دکمه بازگشت ندارد» آمرانه نیست. در عین حال رویدادهایی را مطرح می کند که خواننده را به تفکر و تامل وا می دارد. نویسنده در این کتاب اشارات خوبی به سواد رسانه ای داشته و به مفهوم و معنای زندگی توجه کرده است.

جمشیدی همچنین بیان کرد: فرشاد مهدی پور نویسنده این کتاب فضای مجازی را نفی نکرده بلکه به نقد شکل مواجهه ما با آن پرداخته و از یک آغاز به یک انجام رسیده است. اما گاه در پاره هایی از کتاب، گسست ها و پرش هایی از حیث ارتباط مضمونی نوشته ها وجود دارد.

اولین نشست از سلسله نشست های کتابخوان تخصصی مطالعات فضای مجازی امروز دهم بهمن ماه در کانون اندیشه جوان برگزار شد. این سلسله نشست ها به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری نهاد کتابخوانه های عمومی کشور برگزار می شود.