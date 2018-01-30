به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در روزهای شنبه و یکشنبه باعث ایجاد مشکلات متعددی در سیستم حمل ونقل کشور شد و مسافران زیادی را در بخش های هوایی، جاده ای و ریلی دچار مشکل جدی کرد. به خصوص در بخش جاده ای سبب در راه ماندن ده ها هزار مسافر و خودرو در جاده های برف گیر و حتی آزادراه های پرترافیک و شریانی پایتخت مانند قم ـ تهران، کرج ـ تهران، قزوین ـ کرج و زنجان ـ قزوین شد. به گونه ای که برخی مسافرانی که در آزادراه های قم ـ تهران و تهران ـ کرج در جاده گیر افتادند، مجبور شدند شب را تا صبح در داخل خودروها باقی بمانند و ساعت ها هیچ گونه امدادی به آنها رسانده نشد.

نکته عجیب آنکه از شب گذشته مسئولان حوزه هوایی به دفعات از بازگشایی فرودگاههای مهراباد و امام خبر داده و جشن پیروزی گرفته اند اما تماس های مکرر مسافران عصبانی از فرودگاههای مهرآباد و امام حاکی است که مسافران پروازهای دیشب و امروز نیز همچنان با مشکلات عجیب و غریبی مواجه هستند که ناشی از سوءمدیریت شدید مدیران حوزه هوایی است.

غافلگیری وزارت راه علیرغم هشدار هواشناسی

بارش برف سبب شد تا مسئولان سازمان های متولی و بالادستی حمل و نقل مانند سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن به عنوان زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی چندین مرتبه عبارت «غافلگیر شدیم» را بر زبان کنند؛ حال آنکه سازمان هواشناسی که این دستگاه نیز یکی از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی است، اعلام کرد: ما از اواسط هفته گذشته احتمال وقوع این وضعیت را هشدار داده بودیم.

بنابراین دستگاه های ذیربط موظف بودند تا پیش بینی های لازم برای مقابله با این وضعیت را پیش بینی کنند و تذکرات لازم را به بخش های اجرایی و پایین دستی این نهادها ابلاغ کنند اما شواهد موجود نشان می دهد که هیچ کدام از این دستگاه ها تدابیر لازم را نیندیشیده بودند.

«شو»ی هر ساله سازمان راهداری به اسم مانور راهداری زمستانی

غافلگیری مسئولان در حوزه جاده ای در حالی اتفاق افتاد که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هر ساله همزمان با آغاز روزهای سرد سال در میانه پاییز، مانور راهداری زمستانی برگزار می کند و توانمندی ها، تجهیزات، ماشین آلات و نیروهای راهداری زمستانی را به نمایش می گذارد.

فرار معاونان آخوندی از پاسخگویی

البته طی چند روز گذشته، تنها دستگاهی که مدیر آن پاسخگو بود، همین سازمان راهداری بود و دیگر معاونان وزیر راه و شهرسازی شامل مدیران راه آهن و هواپیمایی کشوری به رسانه ها پاسخگو نبودند و امکان دسترسی رسانه ها به آنها فراهم نبود.

در بخش ریلی نیز شاهد بودیم که مسافران قطار مشهد ـ تهران که در ساعات پایانی شنبه این هفته به سمت تهران به راه افتاد، حدود یک شبانه روز (۲۳ ساعت) در قطار ماندند. این تأخیرها، توقف های طولانی و ابطال حرکت ها برای بقیه قطارها نیز تکرار شد و این وضعیت تا روز دوشنبه ادامه یافت.

بدترین وضعیت را در حمل و نقل هوایی در دو فرودگاه اصلی و پُرترافیک کشور ـ مهرآباد و امام خمینی (ره) ـ شاهد بودیم که به تأخیرهای طولانی و ابطال متعدد پروازها منجر شد با توجه به اینکه مهرآباد، مبدأ یا مقصد اصلی بیشتر پروازهای کشور است، به همین دلیل با فلج شدن تردد در این فرودگاه، سایر فرودگاه ها هم دچار مشکل شده و مسافران دیگر شهرها هم علی رغم آنکه از نظر آب و هوایی مشکل چندانی نداشتند، اما به دلیل عدم پذیرش هواپیماها در مهرآباد، با تأخیر یا ابطال پروازهای خود مواجه شدند.

محبوس شدن مسافران در فرودگاه امام

اگرچه وقوع این حالت در پروازهای داخلی هم توجیه ناپذیر است، اما در پروازهای خارجی اوضاع به مراتب دردناک تر و توجیه ناپذیرتر بود؛ بسیاری از هواپیماهایی که حامل مسافران به سمت ایران بود یا در فرودگاه مبدأ قصد عزیمت به سمت فرودگاه امام را داشتند، با معطلی های طولانی مواجه شدند یا اگر به سمت ایران پرواز کردند، به دلیل یخ زدگی باند و عدم نگهداری حرفه ای سطوح پروازی، به فرودگاه های اصفهان، کرمان، زاهدان، تبریز و ... یا حتی کشورهای همسایه منتقل شدند و پس از توقف های چند ساعته در این فرودگاه ها ، یا اقدام به پیاده کردن مسافران کردند یا به فرودگاه کشور مبدأ بازگشتند.

از سوی دیگر راه های دسترسی به فرودگاه امام خمینی (ره) نیز مسدود بود و دو آزادراه تهران ـ قم و تهران ـ ساوه به عنوان تنها راه های دسترسی مسافران به این فرودگاه تا دیروز یا مسدود بود یا تردد به سختی و کندی در آنها صورت می گرفت. همین موضوع در ابطال تعدادی از پروازها به دلیل فراهم نشدن امکان حضور مسافران در فرودگاه امام خمینی (ره) بی تأثیر نبوده است.

نکته قابل تاسف اینکه این مشکلات تا ساعت تنظیم این گزارش، علیرغم اینکه دو روز از توقف بارش برف گذشته، همچنان ادامه دارد. و علیرغم اینکه دو روز است بارش برف متوقف شده، مشکلات به قوت خود باقی است.

آخوندی: نگران ایرانم!

آخوندی شب گذشته در اظهار نظری اعلام کرد: «از اینکه تا این حد دولت و مجلس دچار روزمرگی شده‌اند و تا این میزان توان اندیشه و اجرای طرح‌های زیربنایی را از دست داده‌اند، برای ایران نگرانم»!

نگرانی آخوندی برای کشوری که خود یکی از مدیران ارشد اجرایی آن است، عجیب به نظر می رسد در حقیقت این نگرانی را باید مردم نسبت به عملکرد مدیران و مقامات ارشد دولت داشته باشند.به نظر می رسد آخوندی با این اظهار نظر قصد دارد توپ انتقادات درباره مدیریت ضعیف دستگاه های زیرمجموعه خود را به زمین مجلس و دولت بیندازد.

انتقاد وزیر راه از دولت و مجلس به خاطر عدم تخصیص بودجه!

احتمالا این گفته های آخوندی نوعی انتقاد از مجلس و دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه است که به زیرساخت های حمل و نقلی،بودجه های مورد نیاز را تخصیص نمی دهند. این در حالی است که وی بارها اعلام کرده است دولت هیچ پولی ندارد و باید از روش های جدید به خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساخت های حمل و نقل استفاده کرد. ولی وی در اظهار نظر دیشب خود، از «عدم تخصیص بودجه دولتی» انتقاد کرده است!

روحانی: آخوندی را می خواهم چون نمی گوید پول نداریم

همگی به یاد داریم رئیس جمهور در هنگام معرفی وزرا به مجلس در آستانه دولت دوازدهم، درباره عباس آخوندی گفت: «من وزیری با برند جهانی می خواهم. من آقای آخوندی را می خواهم که وقتی خواستیم هواپیما بخریم، هر روز نیاید به من بگوید پولش را از کجا بیاورم.» به نظر می رسد در کمتر از ۶ ماه این معادله به هم ریخته است و آخوندی هم به جرگه وزرایی پیوسته که هر روز با انتقاد از فقدان بودجه، می‌گوید: پول نداریم!

سخنرانی آخوندی درباره اندیشه سهروردی و تمدن ایران‌شهری

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی سه شنبه هفته گذشته در سخنرانی یک ساعت و نیمه خود در باره اندیشه ایران‌شهری، ضمن انتقاد از داشتن نگاه مقطعی و مکانیکی برای حل مشکلات و نبود راه حل های تمدنی و ریشه ای، به تفصیل درباره اندیشه سهروردی و تقابل مدرنیزم و تمدنی ایران‌شهری سخنرانی کرد! (متن کامل سخنرانی اندیشه ورزانه آخوندی را اینجا بخوانید)

کارشناس هوانوردی: شرکت فرودگاه ها، بازنده بحران برفی!

سیدجواد هاشمی تهرانی، کارشناس صنعت هوانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات صنعت حمل و نقل به خصوص بخش هوانوردی در اثر بارش های اخیر اظهار کرد: متأسفانه بازنده بزرگ این وضعیت، مدیران شرکت فرودگاه ها بودند. مسافرانی که از سایر کشورها به ایران آمدند را به بهانه نبود دید مستقیم و آماده نبودن باند فرود هواپیما، به فرودگاه های دیگر منتقل کردند بدون آنکه آنها را به هتل با اقامتگاه منتقل کنند؛ هیچ پذیرایی از آنها نشد و ۴۸ ساعت در فرودگاه اصفهان قرنطینه شدند بدون آنکه بدانند آیا به تهران می توانند برسند یا خیر. و این در حالی بود که با توجه به هشدارهای قبلی سازمان هواشناسی، براحتی می شد از قبل برای این مسافران پیش بینی های لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: سازمان هواشناسی کشور زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و رئیس این سازمان، عضو شورای معاونان وزیر راه است. از سوی دیگر در دو سه روز اخیر هزاران خودرو در جاده ها ماندند به خاطر ناتوانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که رئیس این سازمان نیز عضو همین شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی است. سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و شرکت راه آهن هم زیرمجموعه همین وزارت خانه هستند و در جلسات شورای معاونان وزیر راه شرکت می کنند. اما به دلیل ضعف مدیریت مدیران این دستگاه ها، مشکلات متعددی با یک بارش برف کاملا معمولی برای مسافران قطار، هواپیما و جاده ها ایجاد شد. از سوی دیگر در یک ماه اخیر دو تصادم برای دو شناور ما (سانچی و جماران) که آن هم در حوزه سازمان بنادر به عنوان یکی از دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه است، رخ داده است و مشخص نیست که مردم تا چه زمانی به خاطر سیاسی کاری، باید برخی سوء مدیریت ها را تحمل کنند.

۱۰ ماشین برف روبی که خریده بودید چه شد؟

این خلبان کهنه کار افزود: ۱۰ دستگاه ماشین برف روب از سوی شرکت فرودگاه ها در سال های گذشته خریداری شد که همه آنها به دلیل خرابی باتری، لاستیک و سایر قطعات، کارآیی نداشتند. جالب اینکه مدیران نمونه ای که در اسفندماه سال گذشته در شرکت فرودگاه ها انتخاب شدند بر اساس اعلام مجله آسمان آبی (ارگان داخلی شرکت فرودگاه ها) سه تن از مدیران برتر، به دلیل مدیریت در زمان بارش برف برگزیده شدند.

شرکت فرودگاه ها حتی یک فقره «نوتم» بابت هشدار بحران برف صادر نکرد

وی تأکید کرد: حتی یک فقره نوتم (NOTAM: Notice to AirMan) از سوی شرکت فرودگاه ها صادر نشده که دست اندرکاران صنعت هوانوردی مراقب مشکلات احتمالی در پی خرابی وضعیت آب و هوا باشند.

کارشناس هوانوردی گفت: شرکت فرودگاه ها با استفاده از رسانه هایی که در اختیار دارد، سعی دارد تا مشکلات ایجاد شده را به گردن ایرلاین ها بیندازد؛ ولی ایرلاین ها هیچ گونه اختیاری در این زمینه ندارند و تمام بحران هوایی به وجود آمده متوجه شرکت فرودگاه هاست.

کارشناس ریلی: مشکلاتی که برای مسافران قطارها پیش آمد، قطعا ناشی از سوء مدیریت راه آهن بود

سیدمیثم لاجوردی، کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بحران ایجاد شده در این صنعت در پی بارش برف اخیر اظهار داشت: در دنیا به هیچ وجه این نوع مدیریت ضعیف بر بحران های آب و هوایی حاکم نیست و آنها معمولا پیش بینی های لازم در این خصوص را انجام می دهند حتی ناوگان ریلی برف روب (قطار برف روب) دارند که با سرعت بالا در مسیر حرکت می کند و ریل را پاک سازی می کند.

وی بدترین وضعیت به وجود آمده را یخ زدگی سوزن ریل ها عنوان کرد و افزود: در طول مسیر ریلی تنها در ایستگاه های راه آهن سوزن داریم و با توجه به هشدار قبلی هواشناسی، می توانستند تدبیری بیندیشند تا سوزن ها از یخ زدگی در امان بمانند؛ این مشکلات قطعا ناشی از سوء مدیریت بوده است.

مدیرگروه حمل و نقل مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: اینکه مسئولان راه آهن می گویند ما شب تا صبح نخوابیدیم و به دنبال رفع بحران بودیم قابل قبول نیست چون به راحتی می توانستند از قبل به مدیران ایستگاه های راه آهن بگویند از سوزن های ریل ها مراقبت کنند با استفاده از راحت ترین و بی هزینه ترین اقدامات مانند مراقبت از سوزن های ریلی جلوی بحران به وجود آمده را بگیرند که این اقدام انجام نشد.

کارشناس حمل و نقل جاده ای: نه امکانات داریم؛ نه مدیریت بحران

سیدمحمود صفارزاده، کارشناس ارشد صنعت حمل و نقل جاده ای نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات ایجاد شده در تردد جاده ای کشور در پی بارش برف تصریح کرد: بارش برف های سنگین در کشور ما یک اتفاق روتین و پُرتکرار نیست اما در کشورهایی که آمادگی مقابله با این وضعیت را دارند، سالانه چند ماه از سال را درگیر بارش های سنگین هستند بنابراین تمام تدابیر لازم برای رفع بحران های برفی اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: با این حال در کشور ما هم سرمایه گذاری های لازم برای مقابله با این وضعیت طراحی و انجام شده است اما مشکل این است که سرمایه گذاری ها در این حوزه پراکنده است و مدیریت بحران ما هم نه تنها در بخش جاده ای بلکه در همه بحش ها دچار بی نظمی است ؛ در نتیجه این اتفاقات رخ می دهد.

طراح برنامه کاربردی ارتقای امنیت راه ها خاطرنشان کرد: امکان مدیریت جاده ها بسیار راحت تر و کم هزینه تر از سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات سنگین برف روبی است. این امکان وجود داشت که با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی، برخی مسیرها را مسدود یا خودروها را به سایر محورها هدایت کنیم.

وی یادآور شد: هر سال سازمان راهداری مانور راهداری زمستانی برگزار می کند و با پیمانکاران قرارداد می بندد ولی نه مدیریت و نه ساختار و هزینه های آنها برای راهداری زمستانی به اندازه کافی و لازم نیست.