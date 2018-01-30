بازدید معاون هنری ارشاد از نمایشگاه کودکان زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه دهم بهمن ماه با حضور در فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه نقاشی آثار کودکان سرپل ذهاب کرمانشاه با عنوان «رنگ بر سنگ» بازدید کرد.

حسینی در این بازدید امید را ویژگی بارز تمامی آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه دانست و گفت: پرداختن به هنر کودک و نوجوان یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های متولی هنر همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و سایر نهادهای فعال در حوزه هنر نوجوانان است و ما امیدواریم با همکاری تمامی فعالان این حوزه در سال‌های آتی هنر کودکان و نوجوانان را به جایگاهی که شایسته آن است ارتقا دهیم.

معاون هنری وزیر ارشاد بیان کرد: تسکین و امیدبخشی یکی از مشخصه‌های اصلی و کارکردی هنر است. کودکان به دلیل پاکی روح خود ذات هنر را به درستی درک کرده و باعث می شوند آثار کودکان از خلوص ویژه‌ای برخوردار باشد. به هر ترتیب معاونت امور هنری از ابتدای وقوع زلزله تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در کنار مردم زلزله زده کرمانشاه باشد. فهرست یازده گانه‌ای از فعالیت ها بر عهده معاونت امور هنری بوده که برخی از آنها به فرجام رسیده و برخی دیگر نیز در حال انجام است. هنرمندان نیز به صورت خودجوش در کنار فعالیت‌های معاونت امور هنری در مناطق زلزله زده حضور داشتند.

نمایشگاه نقاشی کودکان آسیب دیده زلزله کرمانشاه با عنوان «رنگ بر سنگ» تا ١٣ بهمن دایر است و علا قه مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ١٠ الی ٢٠ و در روزهای تعطیل از ساعت ١٤ تا ٢٠ به گالری شماره ٢ مراجعه کنند.