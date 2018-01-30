استقبال دولت کابل از اظهارات ترامپ در خصوص عدم مذاکره باطالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، کاخ ریاست جمهوری افغانستان با استقبال از اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در خصوص عدم مذاکره با طالبان اعلام کرد که طالبان از فرصت‌ها استفاده نکردند و پس از این دولت کابل صلح را در میدان جنگ جستجو می‌کند.

ترامپ دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که طالبان در افغانستان به کشتار غیر نظامیان ادامه می‌دهد و بنابراین ما با این گروه مذاکره نخواهیم کرد.

در این راستا، «شاه حسین مرتضوی» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفت که طالبان از فرصت‌های داده شده استفاده نکردند و به حملات تروریستی در این کشور ادامه دادند، بنابراین ما از این به بعد صلح را در میدان جنگ جستجو خواهیم کرد.

وی افزود: رئیس جمهوری افغانستان به طالبان فرصت داده بود تا از آن برای مذاکرات صلح استفاده کنند، اما این گروه با حملات تروریستی خود از خط قرمز عبور کردند.

به گفته مرتضوی، دولت افغانستان به این باور رسیده که صلح را باید در میدان جنگ جستجو کند و گروه‌های تروریستی که به کشتار مردم اقدام می‌کنند، باید به حاشیه رانده شوند.

وی افزود که دولت کابل به تقاضای مردم، اقشار سیاسی و علمای دینی افغانستان، پس از این از تمام ابزار های خود برای سرکوب گروه‌های تروریستی استفاده خواهد کرد.

به گفته وی، دولت افغانستان بارها تقاضای صلح کرده است اما اکنون از همه امکانات خود برای سرکوب کسانی که به دستور بیگانگان در این کشور جنایت می‌کنند، استفاده خواهد کرد.

لازم به ذکر است که رئیس جمهوری افغانستان نیز دیروز به طالبان هشدار داد که انتقام حملات اخیر را از آنها خواهد گرفت، چرا که این گروه کشتار غیر نظامیان در افغانستان را به دستور اربابان خارجی خود انجام می دهند.

گفتنی است که طی دو هفته اخیر در حملات تروریستی در شهر کابل، بیش از ۱۴۰ تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را طالبان برعهده گرفتند.