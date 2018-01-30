تداوم حملات هوایی ارتش ترکیه به مناطق شمالی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های ارتش ترکیه به صورت منظم شهر عفرین و مناطق مختلف موجود در اطراف آن را هدف قرار می دهند.

بر اساس گزارش المیادین با وجود تلاش های پی در پی نیروهای ارتش ترکیه این نیروها تاکنون نتوانسته اند وارد هیچ بخشی از عفرین شوند.

هم چنین با وجود حملات هوایی ارتش ترکیه به عفرین مردم این شهر هم چنان در منازل خود ساکن هستند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از تاریخ ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است. این تجاوز نظامی تا کنون قربانیان زیادی را در میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است.