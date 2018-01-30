انتظار برای معرفی دبیر جشنواره تئاتر فجر ۳۷/ زمان از دست نرود

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری فرهاد مهندس پور شامگاه دوشنبه ۹ بهمن در تالار وحدت به کار خود پایان داد و انتظار می رفت که در این مراسم دبیر دوره آینده معرفی شود زیرا طی گفته ها و اعلام مهندس پور در نشست رسانه ای جشنواره سی و ششم، فراخوان جشنواره سی و هفتم نیز تدوین شده است اما دیشب جشنواره بدون معرفی دبیر دوره سی و هفتم به کار خود پایان داد.

این در حالی است که طی نظر کارشناسان و صاحبنظران تئاتری دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر حداقل نیازمند زمانی یکساله برای برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این رویداد است و انتخاب و معرفی دیرهنگام دبیر جشنواره می تواند روند برنامه ریزی ها و فعالیت ها را با تأخیر مواجه کند؛ گرچه در دوره های مختلف برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر شاهد بوده ایم که دبیر جشنواره با تأخیر و تنها چند ماه مانده به برگزاری این رویداد انتخاب و معرفی شده است. به عنوان مثال فرهاد مهندس پور در روز ۲۳ خرداد سال ۹۶ به عنوان دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شد و به دلیل تأخیر در این انتخاب، زمانی ۴ ماهه از دست رفت.

یکی از نکاتی که باید در این باره از سوی مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده تئاتر لحاظ شود، ارزش گذاری روی هر روز ، هفته و ماهی است که می تواند فرصتی برای برنامه ریزی، آسیب شناسی و اقدامات کارشناسانه از سوی دبیرخانه و ستاد برگزاری جشنواره برای برگزاری این ویترین تئاتر ایران است و البته هماهنگی در بخش بین الملل نیز مساله مهم دیگری است که کاملا به عنصر زمان وابسته است.

باید دید جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر با چه تأخیری فعالیت خود را آغاز می کند و دبیر این دوره از جشنواره در چه زمانی معرفی خواهد شد و آیا این زمان در سال جاری خواهد بود یا به سال آینده موکول می شود.

هر چه هست، جشنواره سی و ششم تئاتر فجر با پایان خود آغازی برای دوره سی و هفتم این جشنواره نبود.