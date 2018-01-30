کارنامه ورزش در ۳۹ سال پیروزی بعد از انقلاب موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در خصوص برنامه‌های این معاونت برای ایام دهه فجر و همچنین دیگر مسائل مرتبط با حوزه مدیریت خود توضیح داد.

وی در آغاز صحبت‌های خود اظهار داشت: اگر بخواهم به مجموعه اتفاقات ۳۹ سال گذشته نگاه اجمالی داشته باشم و ساختاری که ورزش کشور داشته است، باید بگویم یک قیاس قابل توجه اتفاق افتاده است. به عنوان فردی که خیلی از مشکلات را قبل از پیروزی انقلاب حس کردم، می‌گویم که واقعاً تفاوت‌های زیادی در سال‌های اخیر و به واسطه ایجاد امکانات در زمینه‌های مختلف حاصل شده است. البته در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات عدیده‌ای برای کشور ما در تمام زمینه‌ها ایجاد شده است. اما مجموعه نظام در ۳۰ سال گذشته اقدامات زیادی برای برطرف کردن همه مشکلات و حاصل شدن شرایط لازم برای پیشرفت مهیا کرد؛ از جمله در بخش ورزش که امروز به آن خواهیم پرداخت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با یادآوری اینکه مجموعه ورزشی آزادی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب نیز در استان‌ها و شهرهای مختلف، تعداد زیادی استادیوم با ظرفیت‌های متفاوت ساخته و افتتاح شده است. در سال‌های اخیر و به رغم خیلی از مشکلات، چند هزار مکان ورزشی در کشور ساخته شده است. برخی از امکانات که در شهرهای مختلف و حتی مناطق محروم ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، واقعاً قابل توجه می‌باشد. ما حتی در مناطق دورافتاده به برکت وجود انقلاب اسلامی، شاهد مکان‌های ورزشی هستیم و در کل، ورزش کارنامه قابل قبولی در زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی دارد.

داورزنی با بیان اینکه بعضاً نسبت به نبود تجهیزات در مناطق مختلف گله‌مند هستم، تأکید کرد: صحبت‌های ما مبنی بر این است که ورزش ایران امروز در شرایطی به سر می‌برد که نسبت به گذشته و دورانی که هیچ چیزی به لحاظ زیرساختی نداشتیم، شرایط متفاوتی پیدا کرده است؛ آن هم با وجود کارشکنی‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بود. درکل، تعداد مجموعه‌های ساخته شده قبل و بعد از انقلاب، با یکدیگر اصلاً قابل مقایسه نیست. برخی می‌گویند سالن ۱۲ هزار نفری و یکصد هزار نفری آزادی همچنان در خیلی از مواقع کاربرد دارد، اما باید توجه داشت به بسیاری از مجموعه‌های بزرگ مانند نقش‌جهان که بعد از انقلاب ساخته شده است.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت ورزشگاه ما در سال‌های اخیر با توجه به چه کمبودهایی ساخته شده است، صحبت‌های خود را ادامه داد و گفت: در خیلی از رشته‌ها از آسیا گذشته‌ایم و در جهان، حرف‌های زیادی برای گفتن داریم؛ آن هم با مشکلاتی که استکبار جهانی برای ما ایجاد کرده است. بعد از انقلاب، حرکت ورزش کشور به سمت توسعه زیرساخت‌ها و مطلوب‌تر شدن بوده است؛ آن هم با اقداماتی که مسئولان ورزش در رشته‌های مختلف انجام دادند که قابل تحسین بوده است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به عملکرد موفق ورزشکاران ایران در رشته‌هایی مانند ووشو، تکواندو، وزنه‌برداری، والیبال و ... گفت: در برخی از رشته‌ها، نمایندگان ایران همواره صاحب سکوی اول یا دوم جهانی هستند. به برکت انقلاب اسلامی و علی‌رغم افزایش جمعیت، موفقیت‌های زیادی در ورزش داشته‌ایم، البته امکانات ما هنوز به حد مطلوب نرسیده است؛ باید تلاش شود بخش خصوصی ورود بیشتری به ورزش داشته باشد.

داورزنی تصریح کرد: در کنار توجه به نقاط مثبت ساختار ورزش ایران در سال‌های بعد از انقلاب، باید به جنبه‌های دیگر نیز با نگاه آسیب‌شناسانه توجه کرد. در این راستا باید توسعه زیرساخت‌ها، توزیع عادلانه امکانات و بودجه میان رشته‌ها و ورزشکاران مختلف و فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه فعالیت‌های ورزش همگانی و قهرمانی را لحاظ کنیم و در کل به سمتی برویم تا شرایطی ایجاد شود که دسترسی آحاد مردم به امکانات ورزشی، بهتر و شرایط لازم برای ورزش حرفه‌ای هم خیلی بیشتر مهیا شود. در کنار اینها، ورزش بانوان هم باید لحاظ شود.

وی با اشاره به مدال‌آوری کیمیا علیزاده در المپیک ریو خاطرنشان کرد: درکل بعد از انقلاب و به مرور، شرایط لازم برای فعالیت ورزش بانوان ایجاد شد و این اتفاق کوچکی نیست که یک دختر جوان در میدانی بزرگ مانند المپیک برای اولین بار ورزش بانوان را صاحب مدال کند؛ چنین موفقیت‌هایی را در بسیاری از رشته‌های دیگر و از جمله تیر و کمان نیز داشته‌ایم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه برای ارزانتر کردن ورزش و کاهش تصدی‌گری دولت در ورزش، باید اقدامات بیشتری انجام شود، صحبت‌های خود را ادامه داد و گفت: تیم ملی فوتبال بعد از چند دوره توانست این‌بار با قدرت بیشتر به جام‌جهانی صعود کند. در کل، نگاهی به فوتبال داشته باشیم که با وجود خیلی از مشکلات در تمام رده‌ها، جهانی شده هستند و پنج‌ستاره می‌شوند. نمی‌خواهم از والیبال خیلی صحبت کنم، چون خودم مدیریت آن را بر عهده داشتم، اما واقعاً ببینید والیبالیست‌های ما در سال‌های اخیر چه کرده‌اند؛ موفقیت‌های به دست آمده در والیبال و فوتبال، تصادفی نبوده است. علی‌رغم بسیاری از تحریم‌ها، ورزش کشور در این حوزه خیلی موفق عمل کرده و حالا به دنبال بهتر شدن و اصلاح ساختار مدیریتی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در ادامه نشست خبری خود گفت: درکل، ورزش در دوره ۳۹ ساله خود بعد از انقلاب، عملکرد موفقی داشته اما به هیچ یک از موفقیت‌ها نباید دل خوش کرد و باید به سمت موفقیت بیشتر به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حرکت را ادامه داد تا نسل آینده که می‌خواهد از دستاوردهای انقلاب بهره‌مند شود، در تمام حوزه‌ها شرایط بهتری داشته باشد. به هر حال، ما باید در خیلی از رشته‌ها، حرف اول را در آسیا بزنیم و در جهان هم جزو سه کشور برتر باشیم.