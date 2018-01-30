رئیس سیا:هدف از نامه به سلیمانی یادآوری منافع امریکا در منطقه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» رئیس سازمان سیا در گفتگو با شبکه بی بی سی اظهار داشت که بعضی اقدامات ایران در منطقه به معنی اعلام جنگ علیه سایر کشورهاست و آمریکا تهدید منافع خود در خاورمیانه را تحمل نخواهد کرد.

پمپئو گفت: آمریکا نگران میزان نفوذ ایران در سوریه و منطقه است. وی به این سوال که آیا آمریکا شیوه ها و ابزارهایی برای مقابله با این نفوذ دارد پاسخ مثبت داد اما جزییاتی ارائه نکرد.

وی با اشاره به یادداشتی که یک سال پیش برای «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته بود، گفت: من می خواستم پیام روشنی به قاسم سلیمانی بفرستم که آمریکا، غرب، انگلیس و دیگران در این منطقه دارای منافعی هستند و تهران باید متوجه باشد که حمله به این منافع با مقابله به مثل روبرو خواهد شد. این که ایرانی ها بخواهند به منافع آمریکا ضربه بزنند برای ما قابل تحمل نیست.

پمپئو در ادامه مدعی شد که ما شاهد بودیم ایرانی ها به واسطه نیروهای نیابتی خود در یمن به عربستان موشک شلیک می کنند. تلاش کردند در بخش های دیگری از خاورمیانه کار مشابهی انجام بدهند. این غیرقابل تحمل است. اینها به عنوان اعلام جنگ علیه کشورهای دیگر است و امیدوارم که جهان درک کند که تهدید غیرهسته ای ایران یک چالش بسیار جدی برای ثبات خاورمیانه است.

رئیس سیا در مورد احتمال وقوع جنگ بین ایران و عربستان نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: باید مطمئن شویم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و راه آن اطمینان از این است که مردم ایران بفهمند این اتفاق خوبی برای آنها نخواهد بود.

پمپئو در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به رابطه روسیه و آمریکا اعلام کرد که تلاش های روسیه در اروپا و آمریکا برای تضعیف نظام های دموکراتیک این کشورها افت قابل توجهی نکرده است. دستگاه های اطلاعاتی آمریکا قبلا به این نتیجه رسیده اند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ به نفع «دونالد ترامپ» مداخله کرده است.

وی علیرغم همکاری های اطلاعاتی آمریکا و روسیه گفت: روسیه در درجه اول یک کشور متخاصم است.

پمپئو در مورد کره شمالی نیز گفت: کره شمالی توانایی آن را دارد که ظرف چند ماه خاک آمریکا را با موشک های مجهز به کلاهک اتمی هدف قرار دهد. رئیس جمهور و مقام های ارشد دولت آمریکا متوجه این موضوع هستند که جنگ بین کره شمالی و آمریکا یک جنگ تمام عیار است و می تواند به نابودی در سطح گسترده و مرگ تعداد زیادی منجر شود.