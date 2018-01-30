برگزاری رقابت های تنیس روی میز و طناب کشی کارمندان دولت در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های طناب کشی و تنیس روی میز کارمندان دولت سراسر کشور در دو بخش آقایان و بانوان به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر در قزوین برگزار خواهد شد.

رقابت های تنیس روی زنان و مردان ۱۵ تا ۱۹ بهمن و رقابت های طناب کشی از ۱۹ تا ۲۵ بهمن برگزار می شود.

رقابت های تنیس روی میز در سالن بین المللی تنیس روی میز مجموعه ورزشی غدیر و رقابت های طناب کشی در سالن ورزشی شهید بابایی برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال کاسپین فردا به میدان می رود

با اعلام فدراسیون فوتبال رقابت های هفته بیستم لیگ دو، با دو روز تاخیر فردا برگزار می شود.

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی هفته بیستم، تیم فوتبال کاسپین قزوین قرار بود امروز در خانه برابر شهرداری بندرعباس صف آرایی کند، که این بازی به روز پنجشنبه موکول شد.

تیم کاسپین قزوین هم اکنون با ۲۵ امتیاز در مکان پنجم و تیم شهرداری بندرعباس با ۳۹ امتیاز در صدر گروه قرار دارد و به دور دوم صعود کرده است.

این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.

رضا علیپور درصدر ورزشکاران برتر غیر المپیکی ۲۰۱۷



مرحله دوم رای‌گیری انتخاب ورزشکار برتر سال ۲۰۱۷ در رشته های غیرالمپیکی سه روز دیگر به پایان می‌رسد و رضا علیپور سریع ترین مرد عمودی جهان با اکثریت آرا در صدر ۹ ورزشکاربرتر این نظر سنجی قرار دارد.

علیپور رکورددار ماده سرعت جهان با ۴۵۶۵۷ رای از میان ۹ ورزشکار دیگر، در رده نخست رای‌گیری قرار دارد. لاریاس سولوویاوا از اوکراین در رشته وزنه برداری با ۴۴۰۲۶ و فابریانا آریاس از کلومبیا در رشته اسکیت سرعت با ۴۳۰۶۹ در رده‌های بعدی قرار دارند.

رضا علیپور پیش از این در مرحله اول رای‌گیری در میان ۲۱ ورزشکار با ۲۱۹۳۸ رای در رده دوم ایستاد و اسکیت باز کلمبیایی با ۲۱۹۵۹ در رده اول قرار گرفت.

ورزش دوستان می توانند تا ۱۱ بهمن ماه هر ۲۴ ساعت یکبار از طریق سایت جهانی به رضا علیپور رای دهید تا این ورزشکار ایرانی به عنوان برترین ورزشکار سال ۲۰۱۷ انتخاب شود.

کشتی گیر قزوینی به اردوی فرنگی کاران فراخوانده شد

مجید خلیلی کشتی گیر فرنگی کار قزوینی به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شد.

خلیلی در وزن ۷۲ کیلوگرم در این اردو که از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه در خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار می شود شرکت می کند.

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۸ و ۹ اسفند در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج استان قزوین مشخص شد

در پایان مجمع انتخابات هیئت شطرنج استان، نوری برای چهار سال رئیس این هیئت در استان شد.

حسن نوری با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس جدید هیئت شطرنج استان قزوین انتخاب شد.

پیش از این یارویس مسکینی به عنوان رئیس و سرپرست هیئت شطرنج استان فعالیت می کرد.