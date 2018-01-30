یادگاری های داریوش رفیعی در خانه پدری محمدرضا لطفی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بهزادپور که در بین دوستداران موسیقی دهه شصت با نام بهزاد شناخته می شود، دوشنبه شب نهم بهمن ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان زادگاه محمدرضا لطفی تازه ترین کنسرت خود را با اجرای قطعات خاطره انگیز موسیقی ایرانی برگزار کرد.

در این برنامه که به دعوت رضا امامیان و آموزشگاه سرنا برگزار شده بود قطعاتی از ساخته ها و سروده های جهانبخش پازوکی، همایون خرم، محمد حیدری، تورج نگهبان، مجید وفادار، کریم فکور، مسعود حسنخانی و چند قطعه موسیقی فلکلور کرمانی و خراسانی اجرا شد.

«خدایا تا به کی»، «دنیا»، «گلنار»، «زهره»، «زهی عشق»، «تاب بنفشه»، «اسب کرنگ»، «یک نفس ای پیک سحری» و تعدادی دیگر از ترانه های نوستالژیک از جمله قطعاتی بودند که در این کنسرت برای مخاطبان اجرا شد. فرزاد محمدزاده نوازنده تار و سرپرست گروه، رضا امامیان نوازنده سنتور، شهریار بهزادپور نوازنده سازهای کوبه ای، مهدی ولی زاده نوازنده نی، پویا خوشبین نوازنده عود و سیدعرفان رفیعی نوازنده کمانچه گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دادند.

بهزادپور فراگیری موسیقی را از کودکی نزد دایی خود کوروس سرهنگ زاده آغاز کرد و کمی بعدتر نزد محمود کریمی رفت. بهزاد در سال های پایانی دهه پنجاه به رادیو راه پیدا کرد و در آنجا همراه با بزرگانی چون همایون خرم، اسدالله ملک، مجتبی میرزادهو فخری ملک پور قطعاتی را به یادگار گذاشت.

این خواننده که پس از یک وقفه بیست ساله به عرصه موسیقی باز گشته، قرار است پس از کنسرت های کرمان، بم و گرگان در دیگر شهرهای کشورمان نیز به اجرای برنامه بپردازد.