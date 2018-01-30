چین شریک بلندمدت تجاری ایران/در احیای جاده ابریشم مشارکت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در سومین همایش فرصت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و چین گفت: چین در زمان تحریم‌ها و محدودیت‌ها زمینه فعالیت اقتصادی برای ایران را فراهم کرد و ما هم این را مدنظر خواهیم داشت و همواره چین را به عنوان یک همکار بلند مدت در نظر خواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: با تلاش دولت چین اتاقهای بازرگانی از ۶۷ کشور دنیا به اتاق بازرگانی جاده ابریشم پیوسته‌اند و اتاق بازرگانی ایران سمت نایب رئیسی اتاق بازرگانی جاده ابریشم را دارد؛ در عین حال از زمینه‌های همکاری ایران و چین می توان به صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک در حمل و نقل، انرژی‌های تجدید پذیر و مخابرات اشاره کرد و شرکت‌های فعال چینی می‌توانند با استفاده از توان تولید ایران در داخل ایران به تولید بپردازند و از حداقل ۲۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه ایران به بازار ۴۵۰ میلیونی خاورمیانه دسترسی دارد، گفت: با تلاش دولت چین اتاقهای بازرگانی از ۶۷ کشور دنیا به اتاق بازرگانی جاده ابریشم پیوسته اند که فرصتی برای توسعه همکاری های اقتصادی کشورهای عضو است.

شافعی گفت: آنچه تحلیل‌گران اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ بیان می‌کند این است که تمرکز اقتصاد دنیا را باید در مرزهای بین هند و چین جستجو کرد که یکی از محورهای مهم مبادلات اقتصادی جاده ابریشم خواهد بود و موقعیت جغرافیایی ایران نشان می دهد که در آینده چین، ایران و هند می توانند در نقش آفرینی این کمربند اقتصادی در دنیا کارهای جدیدی را آغاز کنند و امیدواریم با ارتباط مهم و دوستانه‌ای که در سطح سیاسی و اقتصادی بین ایران و چین وجود دارد، دراحیای جاده ابریشم همکاری خوبی با هم داشته باشیم.

وی به موضوع همکاری مشترک در تولید غذای حلال اشاره کرد و افزود: حجم تجارت حلال بیش از هزار میلیارد دلار است و در این مورد ایران چین باید یک همکاری جدید را آغاز کنند.