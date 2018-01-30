به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال که ظهر امروز در محل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد گفت: حتی اگر بهترین تدارکات برای یک تیم فراهم شود و بهترین بازیکنان در یک تیم باشند این مسائل نمی تواند قهرمانی را تضمین کند.

وی ادامه داد: هم فوتبال، هم فوتبال ساحلی و هم فوتسال ما جوان گرایی خوبی داشته است. بعدها می گویند چه کار خوبی انجام شده است. فوتسال ما هم با منطق و شیب ملایم جوان گرایی را شروع کرده است که جای تقدیر دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: ارزیابی ما از جوان گرایی تیم فوتسال مثبت است. جز قهرمانی از این تیم در آسیا انتظار دیگری نیست.

تاج همچنین از آماده شدن یک ساختمان شبیه به ساختمان «پک» برای فوتسال خبر داد و گفت: کمتر از یک سال دیگر یک ساختمان بسیار خوب برای فوتسال در کمپ می سازیم.

مهدی تاج که در مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال صحبت می کرد، بخش عمده صحبت هایش را به مسائل روز فوتبال ایران به خصوص میزبانی از تیم های عربستانی اختصاص داد.

وی گفت: این روزها مدام مطرح می شود که چرا قطر توانست مقابل عربستان بایستد و میزبانی از تیم های این کشور را در خاک خود داشته باشد ولی ایران نتوانست. رایی که کنفدراسیون آسیا برای محرومیت ایران از بازی های خانگی صادر کرد، مربوط به ۲ سال پیش است آن هم به بهانه اتفاقاتی که در تهران رخ داد. عربستانی ها مستندی را تهیه کردند و آتوی خوبی گرفتند که تیم هایشان نمی تواند در ایران بازی کند. آنها کمیته مسابقات و هیات اجرایی را متقاعد کردند که به جای ایران در کشور بی طرف بازی کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: ما اقدامات موثری نزدیک به یک سال و نیم انجام داده ایم و حتی در دادگاه عالی ورزش هم وکلایی گرفته ایم. با هیاهو نمی شود مشکل را حل کرد. ما سه نامه به کنفدراسیون آسیا و یک نامه به فیفا زده ایم که قصد رسانه ای کردن آن را نداریم.

تاج تاکید کرد: اینکه قرار بود قطر از میزبانی محروم شود مربوط به امسال بود نه سالهای گذشته. بحث ایران مربوط به ۲ سال پیش است. این یک موضوع کاملاً سیاسی است. از کنفدراسیون آسیا خواستیم خودش را از این مهلکه نجات دهد چون این ماجرا انتها ندارد. به کنفدراسیون آسیا اعلام کردیم اگر مسیر را زلال نکنید هر روز این مشکلات وجود خواهد داشت.

تاج یادآور شد: از فیفا هم خواستیم که اگر صلاح دید به این موضوع هم ورود کند. ما این موضوع را دنبال می کنیم و نمی خواهیم هر روز در رسانه ها آن را مطرح کنیم چون رسانه های ما رصد می شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهارکرد: ما همین امروز به کنفدراسیون آسیا و فیفا نامه زدیم که دلایل عربستان برای بازی نکردن در ایران این مسائل است. اگر ۲ سال و نیم پیش این مصوبه برای ایران گرفته شده است، خارج از اختیارات فدراسیون و باشگاه های درگیر بوده است. نمی شود که استقلال، پرسپولیس یا باشگاه های دیگر را محکوم به کم کاری کرد. باید مصوبه را برگردانیم که ما هم این را دنبال می کنیم.