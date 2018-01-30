سالانه ۳هزار مقاله علمی در دانشگاه شیراز تولید می شود



به گزارش خبرنگار مهر ، حمید نادگران ظهر سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در مقام سرپرست دانشگاه شیراز با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: دانشگاه شیراز پیشگام ارتباطات بین المللی است زیرا، وزارت علوم هم پیرامون بین المللی شدن چند دانشگاه و پژوهشکده برتر گام هایی برداشته که یکی از اینها دانشگاه شیراز است.

وی درخصوص حمایت از تشکلهای دانشجویی تصریح کرد: در تلاشیم دانشگاه شیراز را به فضای بحث و گفت‌وگو سوق دهیم.



سرپرست دانشگاه شیراز در مورد پذیرش دانشجوی خارجی توسط این نهاد علمی هم اعلام کرد: برای پذیرش بیشتر دانشجویان خارجی در حال آماده سازی زیرساخت هستیم زیرا، ذیل بین المللی شدن در جهت خواست وزارت علوم یکی هم بهبود وضعیت این موضوع است.



وی در عین حال از تلاش برای گرفتن مجوز ۲۲ رشته جدید خبر داد و افزود: در زمینه رشته های بین رشته ای گام های برداشته شده است.



این درحالی که دانشگاه شیراز میان دانشگاه های جامع در رتبه سیزدهم کشور قرار دارد.





در این راستا دادگران در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون افزایش ارتقا سطح علمی رشته های هنری اعلام کرد: در این باره، رشته معماری منظر را نوگرایی کردیم و برای مقطع دکتری معماری در حال رایزنی هستیم تا مجوز این ارتقا هم صادر شود.



سرپرست دانشگاه شیراز همچنین در مورد سرنوشت ایجاد موزه هنر معاصر شیراز در تپه های دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: سابقه ایجاد موزه هنرهای معاصر به پیش از انقلاب بر می گردد که در همین رابطه با مراجع دیگر رایزنی شده تا برای گرفتن حمایت های لازم این مهم میسر شود و عنقریب کلنگ موزه هنر معاصر زده خواهد شد.

دادگران در ادامه پیرامون ایجاد کرسی های آزاداندیشی اعلام کرد: در احکامی برای منسوبین حوزه دانشجویی روی برپایی کرسی های آزاد اندیشی برنامه ریزی شده تا سخنرانی های تخصصی و مناظره های تخصصی علوم انسانی تاکید کردیم.



وی در ادامه افزود: تشکلهای دانشجویی دانشگاه مجتمع های بسیار مبارکی هستند، زیرا دانشگاه بدون هیجان و شور دانشجویان دانشگاه نیست؛دانشجو در محیط دانشگاه کار تشکیلاتی را تجربه می کنند و تجربه مدیریتی را پشت سر می گذارد که می تواند پشتوانه های فکری ما باشند، بدین خاطر از وجود کثرت این تشکلها استقبال می کنیم.



دادگران تاکید کرد: در اداره دانشگاه شیراز بر رویکرد همه جانبه اطمینان می دهم همه تشکلها می توانند به فعالیت بپردازند و اعضای این نهادها به سیستم و اداره دانشگاه نقد کنند؛ افزون بر این دانشجویان را به شرکت در انجمن های علمی هم دعوت می کنم.



سرپرست دانشگاه شیراز افزود: در رشته های کاربردی در پی ایجاد هرمی با حضور بازنشستگان اعضا هیئت علمی و مدیران دانشگاه هستیم و معتقدیم که ترکیب هیئت علمی دانشگاه شیراز مطلوب و مناسب است.



دادگران همچنین اعلام کرد: دانشکده برق و کامپیوتر شیراز رتبه یک را در کشور دارد که نخبگان را با تعامل بین المللی گرد آورده است و مسئله اخراج هیچگاه مطرح نبوده است، زیرا تخطی از قانون برای مجری آن جایز نیست، بدین منظور در اینجا هیئت رییسه دانشگاه با اختیارات خویش فرصتی داده تا یکی از اعضا فرصتی یک ساله دریافت کند تا فعالیت های پژوهشی خود را تکمیل کند.