مشکلات ایران و چین را بزرگ نکنید/سرمایه گذاری۲.۳میلیاردی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی در سومین همایش فرصت‌های بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین در اتاق ایران افزود: سالانه ۱۱ میلیارد دلار نفت ایران به چین صادر می‌شود و سطح فروش نفت خام ایران به چین بالاترین سطح در طی دهه اخیر بوده است.

وی اضافه کرد: مجموع تجارت ما با چین اعم از صادرات و واردات در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است و اولین قرارداد بزرگ مالی بین جمهوری اسلامی ایران و یک موسسه مالی چین به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار امضا شد.

خزاعی افزود: حدود ۱۱ میلیارد دلار پروژ های ایرانی برای تامین مالی چین معرفی شده‌اند و تمام اقدامات مربوط در حوزه‌های صنعتی و بهداشتی انجام شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح تجاری بین دو کشور گفت: حضور شرکت های تجاری چین در ایران و حضور هیئت های ایران در چین حاکی از عزم همکاری بین طرفین است.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: رابطه ایران و چین در دوران تحریم بسیار دوستانه بوده و ما از حمایت ملت و دولت چین برخوردار بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه به محض بروز مشکلی در چین یا ایران برخی شروع به بزرگ کردن این مسائل می‌کنند، گفت: این روش می‌تواند به روابط حسنه دیرینه چند هزار ساله صدمه بزند و علت این است که ممکن است، ما در ایران و عده ای هم در چین انتظار داشته باشند، همه چیز کامل باشد و واقعیت‌های مربوط به دو کشور را نادیده بگیریم، در صورتی که باید در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی واقعیت‌ها را در نظر گرفت.

خزاعی افزود: واقعیت در مورد جمهوری اسلامی ایران این است که ایران امروز یکی از مهمترین قدرت‌های سیاسی و اقتصادی منطقه است و بدون حضور ایران معادلات سیاسی منطقه رقم نمی‌خورد.

وی افزود: رابطه ایران و چین در دوران تحریم بسیار دوستانه بوده و ما از حمایت ملت و دولت چین برخوردار بوده ایم. رابطه ایران و چین یک رابطه کوتاه مدت نیست و چند هزار ساله است و ریشه در فرهنگ و اقتصاد دو کشور دارد.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر نوع همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری و همکاری‌ سیاسی و دو جانبه در سطح منطقه به شکل کامل استقبال می‌کند.

وی افزود: واقعیت‌ها در مورد چین آن است که چین امروز با چین ۱۰ و ۱۵ سال قبل بسیار متفاوت است. امسال چین چهلمین سال اصلاحات اقتصادی خودش را می‌گذراند. برنامه توسعه اقتصادی چین رشد بالای ۶.۵ درصد را برای سال های آینده در نظر گرفته است و چین ایده های بزرگ اقتصادی را در سطح بین‌المللی مطرح کرده است.

خزاعی گفت: ایده یک راه یک کمربند ازجانب ریاست جمهوری چین که در سال ۲۰۱۳ مطرح شد، یکی از ایده‌های مهمی است که جغرافیایی سیاسی و اقتصادی دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: اتفاقا در این ایده ایران و منطقه ما جایگاه بسیار مهم و اساسی را دارد و باید داشته باشد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذرای و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: تاسیس بانک سرمایه گذاری آسیا یکی از اقدامات مهم دیگر چین در چند سال اخیر بوده است که ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه اولیه آن بوده است. ضمن اینکه منابع این بانک صرفا مخصوص سرمایه گذاری در کشورهای آسیایی است.

وی افزود: با همکاری چینی ها و تلاش وزارت اقتصاد، ایران به عنوان عضو موسس این بانک از ابتدا حضور داشته است.

خزاعی به اقدام دیگر یعنی ایجاد صندوق مربوط به یک جاده یک کمربند ازجانب چین اشاره کرد و گفت: این صندوق با سرمایه اولیه ۴۸ میلیارد دلار است که پیش بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در طرح یک کمربند یک جاده در سال‌های آتی به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: چین امروز به قدرت بزرگ تجاری تبدیل شده که ارتباطات تجاری با اوراسیا و آفریقا دارد، بنابراین ما امروز در مورد یک قدرت مثل چین بحث می کنیم و همچنین بحث در مورد یک قدرت برتر در منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذرای و کمک های اقتصادی و فنی ایران اضافه کرد: تنظیم روابط، کنترل روابط و تلاش برای توسعه روابط از جانب هر دو کشور بسیار مهم است. گسترش روابط بین ایران و چین به نفع هر دو ملت است، فضای عمومی جهان را هم باید در نظر گرفت.

وی افزود: چین و ایران شریک راهبردی و تاریخی هم محسوب می شوند و ریاست جمهوری چین یکی از اولین روسای جمهوری بود که در سال های اخیر به ایران سفر کرد و روابط بین دو کشور روز به روز در حال گسترش است، برخلاف اینکه بعضی ها فکر می‌کنند این روابط دچار مشکل شده است، اما این روابط در حال توسعه است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذرای و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: ریاست جمهوری خلق چین و رئیس جمهوری ایران بارها بر تصمیم جدی و راهبردی دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی تاکید کرده اند.

وی افزود: طبیعی است گسترش روابط بین ایران و چین بسیار در مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه موثر است و طبیعی است که از این اتفاقات برخی از کشورها منطقه ای و در سطح جهان راضی نباشند بنابراین هم ایران و چین و هم بخش خصوصی و دولتی ایران و چین و هم بانک های ایران و چین باید مراقب کنیم تا به این روابط صدمه نخورد.

خزاعی افزود: اگر مشکلی در مسیر تجارت مثل بحث بانکی یا مثل پتروشیمی به وجود می‌آید، با کمک دو کشور حل شود و سعی شود که جلوی این مشکلات گرفته شود، کما اینکه این مشکلات اکنون حل شده است.

خزاعی اضافه کرد: ما در وزارت اقتصاد آمادگی بیش از بیش برای سرمایه گذاری شرکت های چینی داریم و باید بگویم که از اواخر سال ۹۲ ۱۳تا دی ماه ۱۳۹۶ در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های چینی در ایران بوده است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذرای و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: این در حالی است که سرمایه‌گذرای مستقیم شرکت‌های چینی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ فقط ۱۱۰ میلیون دلار بوده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: ما در جمهوری اسلامی ایران معتقد به گسترش روابط اقتصادی با همه کشورهای دنیا به جز بعضی کشورهای خاص هستیم و ایجاد تنوع در منابع تامین مالی برای ایران مهم است و امیدواریم در این مسیر از همکاری دولت و ملت چین بهره‌مند شویم.