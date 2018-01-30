نمایشگاه گروه «همپا» در گالری مژده

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی روشن ضمیر یکی از برگزار کنندگان و هنرمندان نمایشگاه «همپا» درباره آن گفت: من و دوستانم احمد مازادی، پیمان پیروی و ابراهیم الفت نمایشگاهی داریم که در آن چند اثر حجم نیز در کنار سایر آثار نقاشی خط به نمایش گذاشته می‌شود. یکی از آثار حجمی این نمایشگاه با نام «مردی از جنس هیچ» یادمانی از استاد پرویز تناولی است.

این هنرمند درباره نحوه گزینش آثار اظهار کرد: گزینش آثار این نمایشگاه طی ۵ ماه و با نظر خود هنرمندان و مژده طباطبایی صورت گرفت.

در چهارمین نمایشگاه گروه «همپا» ۲۵ اثر از هادی روشن ضمیر، احمد مازادی، پیمان پیروی و ابراهیم الفت نمایش داده می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۳ تا ۲۰ بهمن ماه همه روزه به جز شنبه‌ها به گالری مژده واقع در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، پلاک۲۷، زنگ یک مراجعه کنند.