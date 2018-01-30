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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دستیاری ۹۷ ثبت نام کردند

بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دستیاری ۹۷ ثبت نام کردند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از ثبت نام بیش از ۱۲ هزار نفر در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خبر داد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سایت سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir به پایان رسید و تعداد ۱۲ هزار و ۵۹۴ در این دوره ثبت نام کردند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

وی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.

کد مطلب 4214318

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