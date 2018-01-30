بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دستیاری ۹۷ ثبت نام کردند

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سایت سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir به پایان رسید و تعداد ۱۲ هزار و ۵۹۴ در این دوره ثبت نام کردند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

وی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.