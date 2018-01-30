شب خاطره شهید مصطفی رستم پور در بیجار برگزار می شود

امین مرادی ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ارج نهادن به مقام شامخ شهداشب خاطره شهید والا مقام و شاخص جامعه پزشکی کشور شهید مصطفی رستم پور در شهرستان بیجار برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این شب شعر یکشنبه ۱۵ بهمن با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار می شود، عنوان کرد: این برنامه با همکاری و مشارکت دفترنماینده مردم شهرستان بیجاردر مجلس شورای اسلامی، حوزه هنری شهرستان بیجار ، دانشگاه پیام نور و بنیاد شهید شهرستان بیجار برگزار خواهدشد.

وی بیان کرد: در این مراسم از تابلوی نامگذاری سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور بیجار به نام این شهید والامقام و همچنین از کتاب « اطاق عمل » به نویسندگی حمید گله داری که توسط انتشارات سوره سبز به چاپ رسیده است نیز رونمایی می شود.

مرادی به بخشی از زندگی نامه شهید رستم پور اشاره کرد واظهارداشت :دکتر مصطفی رستم‌پور پنجم دی ماه سال ۶۵ به جبهه اعزام شد و دهم دی ماه همان سال در حال مداوای یکی از مجروحان در بیمارستان صحرایی ۵۲۸ سوماردر عملیات کربلای ۵ بر اثر بمباران شیمیایی به شدت مصدوم شد.

رییس حوزه هنری کردستان ادامه داد: سی و پنج روز بعد در بخش ICU بیمارستان «سن آنتوان» پاریس (پانزدهم بهمن ۱۳۶۵) به دلیل تنفس گاز خردل به شهادت رسید و در شهرستان بیجار به خاک سپرده شد.