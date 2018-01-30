۱۲۸ پروژه در گناباد به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نبی پور ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح های آماده افتتاح و بهره برداری شهرستان گناباد در حوزه های فرهنگی، صنعتی و خدمات شهری خواهد بود.

وی افزود: در حوزه صنعتی ۷ طرح با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال و اشتغال مسقیم ۶۰ نفر به بهره برداری خواهد رسید که به این واحدهای صنعتی در حدود ۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

فرماندار گناباد ابراز کرد: یکی از طرح های مهمی که در گناباد اجرا شده در حوزه استفاده بهینه از آب بوده که شامل لوله گذاری در حوزه کشاورزی است. ۲۰ طرح لوله گذاری به متراژ ۹۰ کیلومتر و اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

وی با اشاره به توجه دولت برای محرومیت زدایی در روستاها افزود: در دهه فجر امسال گاز رسانی به ۷ روستای گناباد انجام شده که به بهره برداری رسمی خواهد رسید.

نبی پور در خصوص پروژه های شاخص شهرستان در دهه فجر نیز عنوان کرد: پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد در حال تکمیل شدن است که در دهه فجر سالن ورزشی و ساختمان مرکزی آن افتتاح خواهد شد.

وی گفت: ۲۱ طرح در حوزه مخابراتی شهرستان با اعتبار ۸۰ میلیون ریالی به بهره برداری خواهد رسید که شامل بهینه سازی و نوسازی تجهیزات است.

فرماندار گناباد یکی پروژه های مهمی که در گناباد به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی کلنگ زنی خواهد شد را احداث مخزن ذخیره آب شرب عنوان کرد و افزود: در حوزه آب و فاضلاب با پیگیری های صورت گرفته بیش از ۱۰ میلیارد تومان پروژه تعریف شده که شامل احداث مخزن، ۴۳ کیلومتر خط لوله و گسترش جایگاه برداشت آب شرب است.