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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

آغاز توزیع کارت از عصر امروز؛

آزمون دستیاری فوق تخصصی ۱۲ بهمن برگزار می شود

آزمون دستیاری فوق تخصصی ۱۲ بهمن برگزار می شود

آزمون کتبی سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۲ بهمن برگزار می شود و داوطلبان از عصر امروز ۱۰ بهمن می توانند کارت خود را دریافت کنند.

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۶۳۳ نفر در سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ثبت نام کردند.

وی افزود: آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه به صورت متمرکز در شهر تهران و آزمون شفاهی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۹۶ برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: داوطلبان می توانند از عصر امروز سه شنبه ۱۰ بهمن تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۱ بهمن با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir کارت آزمون خود را دریافت کنند. 

کد مطلب 4214333

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