آزمون دستیاری فوق تخصصی ۱۲ بهمن برگزار می شود

دکتر محمدحسین پورکاظمی - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۶۳۳ نفر در سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ثبت نام کردند.

وی افزود: آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه به صورت متمرکز در شهر تهران و آزمون شفاهی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۹۶ برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: داوطلبان می توانند از عصر امروز سه شنبه ۱۰ بهمن تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۱ بهمن با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir کارت آزمون خود را دریافت کنند.