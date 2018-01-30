به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تأخیر ایجاد شده در آغاز مذاکرات سوچی به دلیل منتظر ماندن برای رسیدن شماری از شرکت کنندگان و ناظران به محل مذاکرات بوده است.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد: یکی از گروه های معارض مسلح سوری شروط اضافی برای مشارکت در نشست سوچی مطرح کرد که به دنبال آن «سرگئی لاوروف» تماس تلفنی را با همتای ترکیه ای خود برقرار کرد.

این وزارتخانه تأکید کرده است: چاووش اغلو در تماس تلفنی با لاوروف اعلام کرد که مشکل این گروه معارض مسلح سوری برای شرکت در مذاکرات سوچی حل خواهد شد.

گفتنی است، پیشتر برخی از رسانه ها از تعویق مذاکرات صلح سوری در سوچی به دلیل اختلافات دی میستورا با روسیه وترکیه خبر داده بودند.