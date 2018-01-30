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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

مدیر کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد:

افتتاح ۲۶۰ کلاس درس به مناسبت دهه فجر در سیستان وبلوچستان

افتتاح ۲۶۰ کلاس درس به مناسبت دهه فجر در سیستان وبلوچستان

زاهدان - مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: ۲۶۰ کلاس درس در دهه فجر امسال در نقاط مختلف استان به بهره برداری می رسد.

علیرضا راشکی درگفت و گو باخبرنگار مهر، اظهار داشت: در دهه فجر امسال به همت تعدادی از خیرین نیکوکار، شاهد افتتاح و بهره برداری از ۲۶۰ کلاس آموزشی در سطح استان سیستان وبلوچستان خواهیم بود.

 مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به پروژه‌های آموزشی قابل افتتاح در دهه مبارک فجر امسال خاطر نشان کرد: ۹۶ واحد آموزشی با ۲۶۰ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد ریال در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: از این تعداد پروژه ۷۷ مدرسه در قالب ۲۱۲ کلاس درس با مشارکت خیّرین مدرسه ساز آماده بهره برداری شده است که همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح وبهره برداری خواهد رسید.

راشکی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم در کنار این جذب اعتبارات توجه خیرین را به استاندارد سازی فضاهای آموزشی سطح استان نیز جلب کنیم  که با توجه به روند رو به رشد مشارکت خیرین، این امر دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4214357

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