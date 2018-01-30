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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

نخست وزیر کانادا:

دولت کانادا به مقابله با اسلام هراسی ادامه می‌دهد

دولت کانادا به مقابله با اسلام هراسی ادامه می‌دهد

نخست وزیر کانادا در مراسمی به یاد قربانیان حمله تروریستی به مسجدی در شهر کبک، اعلام کرد که به سیاست خود برای مقابله با اسلام هراسی ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای کانادایی «صدای آنلاین»، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا به مناسبت سالگرد حادثه تیراندازی در شهر کبک در بیانیه ای اعلام کرد که دولت فدرال کانادا به مبارزه با اسلام هراسی ادامه می دهد.

در تاریخ ۲۹ ژانویه سال گذشته تروریست ها به مسجدی در شهر کبک کانادا حمله کردند که در نتیجه آن ۶ نمازگزار شهید شده و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

ترودو دراین بیانیه اعلام کرد: من به مناسبت سالگرداین حادثه به کانادایی های سراسر کشور می پیوندم تا به آنهایی که جانشان را از دست دادند افتخار کنم. ما ذهن مان پیش قربانیان، عزیزانشان و تمام کسانی که با دردهای آن سانحه زندگی می کنند، است. ما همچنین به نیروهای امدادی که شجاعت و حرفه آن ها زندگی هایی را نجات داد، افتخار می کنیم. این یک حمله تروریستی علیه تمام مردم کانادا بود که قصد آن آزمایش اراده ما و تضعیف ارزش های ما بود. در زمان شکل گیری این حادثه یک جنبش همبستگی در سراسر کشور شکل گرفت که اتحاد مردم کانادا این حمله تروریستی را محکوم کرد.

کد مطلب 4214361
عبدالحمید بیاتی

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