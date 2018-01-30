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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

مشاور امور بانوان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری مسابقات نهج البلاغه در استان کرمانشاه طی دهه مبارک فجر

برگزاری مسابقات نهج البلاغه در استان کرمانشاه طی دهه مبارک فجر

کرمانشاه- مشاور امور بانوان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مسابقات نهج البلاغه در استان کرمانشاه طی دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، به مناسبت فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسابقه حکمت های زندگی(نهج البلاغه) بین بانوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

 مریم اردلان، مشاور امور بانوان ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این زمینه گفت: این مسابقه با هدف رجوع و توجه بیشتر کارکنان به کتاب های دعا علی الخصوص نهج البلاغه که سراسر درس حکمت و زندگی است، برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقه روز سه شنبه ۱۷ بهمن راس ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 4214363

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