برخورد قانونی با معضل سدمعبر وانتی ها و دست فروشان در مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا صادق زاده ضمن اعلام این خبر با اشاره به روند پیگیری رفع سد معبر اصناف با اشاره به اینکه تعرض به حریم خیابان‌ها و معابر عمومی تخلف محسوب می‌شود، گفت: در راستای رسیدگی به شکایات و اعلام نارضایتی مردمی در از سدمعبر وانتی هاو دستفروشان در معابر عمومی و پیاده‌روها، با همکاری و استقرار سه تیم پلیس راهور، نیروی انتظامی، عوامل شهربان و معاون خدمات شهری و محیط زیست برخورد قاطعانه قانونی با عوامل متخطی صورت می گیرد.

وی ایجاد ترافیک و دشواری تردد عابران پیاده را از جمله مشکلات سد معبر برشمرد و افزود: این موضوع از طریق نصب تبلیغات محیطی خصوصا در نقاط آلوده اطلاع رسانی شده است همچنین صدور اخطار و جریمه در وهله اول و در مراحل بعدی اخذ مجوز قضایی برای برخورد با رانندگان متخلف (مخدوش بودن پلاک، نداشتن معاینه فنی و ...) از دیگر اقدامات بازدارنده می باشد که در حال پیگیری است.