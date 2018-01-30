  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

برخورد قانونی با معضل سدمعبر وانتی ها و دست فروشان در مرکز تهران

برخورد قانونی با معضل سدمعبر وانتی ها و دست فروشان در مرکز تهران

شهردار منطقه ۱۰ از رسیدگی به پیام های شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ و صدور اخطار و برخورد قاطعانه قانونی با معضل سدمعبر وانتی ها و دست فروشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا صادق زاده ضمن اعلام این خبر با اشاره به روند پیگیری رفع سد معبر اصناف با اشاره به اینکه تعرض به حریم خیابان‌ها و معابر عمومی تخلف محسوب می‌شود، گفت: در راستای رسیدگی به شکایات و اعلام نارضایتی مردمی در از سدمعبر وانتی هاو دستفروشان در معابر عمومی و پیاده‌روها، با همکاری و استقرار سه تیم پلیس راهور، نیروی انتظامی، عوامل شهربان و معاون خدمات شهری و محیط زیست برخورد قاطعانه قانونی با عوامل متخطی صورت می گیرد.

وی ایجاد ترافیک و دشواری تردد عابران پیاده را از جمله مشکلات سد معبر برشمرد و افزود: این موضوع از طریق نصب تبلیغات محیطی خصوصا در نقاط آلوده اطلاع رسانی شده است همچنین صدور اخطار و جریمه در وهله اول و در مراحل بعدی اخذ مجوز قضایی برای برخورد با رانندگان متخلف (مخدوش بودن پلاک، نداشتن معاینه فنی و ...) از دیگر اقدامات بازدارنده می باشد که در حال پیگیری است.

کد مطلب 4214364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها