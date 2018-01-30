جانباختگان خدمت وزارت بهداشت باید شهید تلقی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در نشست مشترک با نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اگر بخواهیم یک دستگاه اجرایی یا نهاد را مقدس بدانیم، قطعا بنیاد شهید و امور ایثارگران است چراکه خدمتگزار خانواده های شهدا و ادامه دهنده راه آنها است و برای همه مسئولان افتخار آمیز است که بتوانند در جهت حمایت از این نهاد، گامی بردارند.

وزیر بهداشت با بیان این که بنیاد شهید و امور ایثارگران توجه مناسبی به خدمات توانبخشی به عنوان حلقه چهارم زنجیره درمان دارد، افزود: خدمات توانبخشی، مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده و خوشحالیم که مراکز توانبخشی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال احداث است و با وجود مشکلات اعتباری، سرعت راه اندازی مراکزتوانبخشی توسط بنیاد شهید، قابل قبول است.

وی افزود: امیدوارم مراکز توانبخشی ایجاد شده توسط بنیاد شهید به بیمارستان تبدیل شده و بخش بستری داشته باشد و در جهت ارتقای کیفیت خدمات موثر، به دانشکده های توانبخشی پیوند بخورند.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که هلال احمر که از دوران گذشته با کمک مردم در حوزه درمان فعال بوده، در کنار بنیاد شهید، به ارائه خدمات مغفول مانده توانبخشی بپردازد.

وزیر بهداشت با بیان این که برای معلولیت های مختلف از جمله معلولیت های ارثی و ناشی از حوادث، هزینه های زیادی می شود اما بخش عمده درمان این معلولیت ها که همان توانبخشی است، به اندازه کافی وجود ندارد و امکانات ما اندک است، افزود: اگر بتوانیم خدمات توانبخشی را سامان دهیم، تعداد زیادی از افرادی که تحت عمل های مختلف جراحی قرار می گیرند و مشکلاتی مانند عوارض مهره گردن و کمر و سکته های مغزی برای آنها به وجود می آید، می توانند به زندگی برگردند.

هاشمی همچنین گفت: بنا نداریم در مشهد بدون هماهنگی با بنیاد شهید مرکز توانبخشی دایر کنیم و ترجیح می دهیم که متولیان متعدد ایجاد نکنیم.

وی با بیان این که هلال احمر و بنیاد شهید در حوزه توسعه خدمات توانبخشی کمک کنند و تعرفه این خدمات را نیز می توان مشخص کرد که در این صورت به نفع بیمه ها نیز می تواند باشد چراکه موجب کاهش هزینه های دارویی و اعمال جراحی در دراز مدت می شود، افزود: وزارت بهداشت آمادگی دارد که نهایت همکاری با بنیاد شهید و هلال احمر را در جهت توسعه خدمات توانبخشی داشته باشد.

وزیر بهداشت همچنین گفت: اگر در خوزستان کار بر زمین مانده ای برای ایجاد مرکز توانبخشی مانده، باید در اولویت باشد زیرا همه ما مدیون خوزستان هستیم.

هاشمی با اشار به این که از نظر تامین تجهیزات مراکز توانبخشی به دلیل نظارت های سازمانهای نظارتی نمی توانیم به طور مستقیم کمک کنیم اما در قالب هیات امنای ارزی وزارت بهداشت می توانیم به کاهش ۲۵ درصدی قیمت تجهیزات و تامین آنها کمک کنیم، افزود: ارتباط بین دانشکده های توانبخشی و مراکز توانبخشی بنیاد شهید باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چراکه این مراکز می توانند محیط و فیلد دانشکده های توانبخشی باشد و از این راه، مشکل تامین نیروی تخصصی برطرف شود.

وی افزود: باید زودتر تعرفه خدمات توانبخشی را مشخص کنیم و می توان تسهیلاتی را از طریق بانک ها به بخش خصوصی ارائه داد تا در این حوزه سرمایه گذاری کنند و ظلم است که به دلیل ناتوانی اقتصادی دولت، از سرمایه گذاری بخش خصوصی، جلوگیری کنیم.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که تعدادی از همکاران ما در حین خدمت برای انتقال مصدومان، مجروحان و بیماران جان خود را از دست می دهند و باید شهدای خدمت تلقی شده و معتقدیم تفاوتی بین آنها و عزیزانی که در حوادث اخیر جان خود را از دست دادند، نباشد، گفت: در حادثه سقوط بالگرد در استان فارس، بخشی از گروه پروازی که نظامی بودند، شهید خدمت تلقی شدند اما همکاران ما در وزارت بهداشت، هنوز شهید خدمت تلقی نشده اند و کمک کنید که تبعیضی بین آنها نباشد.

هاشمی در پایان گفت: شغل همکاران ما، بسیار حساس است و در برخی صحنه ها، تنها کسی که خطر می کند آمبولانس و نیروی امدادی است.