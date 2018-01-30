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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

فضاسازی بصری قلب تهران برای گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر

فضاسازی بصری قلب تهران برای گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر

فضاسازی ویژه ای برای گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر در نظر گرفته شده و چهره مرکز تهران با آذین بندی، نصب روزنامه های قدیمی و شعار نویسی حال و هوای آن دوران را می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرشاد الله ویردی گفت: به مناسبت ایام باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، عکس انقلاب و نمایشگاه کتاب و انقلاب در قاب هنر در سراهای محله برپا شده و نمایشگاه گذر عکس در بلوار کشاورز تشکیل می شود.

معاون امور اجتماعی و شهرداری منطقه ۶ از برپایی مسابقات انقلابی خبر داد و افزود: مسابقه شعارنویسی، دلنوشته های انقلابی، نامه ای به امام (ره)، کاریکاتور و نقاشی، مسابقات قرآنی با موضوع های انقلاب، امام و زندگانی رسول (ص) با هدف ارتقای بینش فرهنگی در سراهای محلات، مدارس و مهدکودک های منطقه ۶ برگزار می شود.

الله ویردی تصریح کرد: بازدید مدارس منطقه ۶ از موزه شهدا از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، غبارروبی مزار شهدای گمنام در مزار شهدای گمنام، مراسم بازدید و تجلیل از خانواده های شهدا از دیگر برنامه هاست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ همچنین از برپایی ۲۵غرفه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی با محوریت مذهبی و قرآنی در روز ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: این غرفه ها حد فاصل خیابان فلسطین تا خیابان وصال در ضلع شمالی خیابان انقلاب برپا می شود.

الله ویردی خاطرنشان ساخت: محافل شعر انقلابی نیز در سرای محلات منطقه برگزار شده و گرامیداشت کهنه سواران دفاع مقدس از دیگر ویژه برنامه های منطقه در ایام مبارک دهه فجر است.

ساماندهی پرژوکتورهای روشنایی و برج های نوری قلب تهران

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ از ساماندهی پرژوکتورهای روشنایی و برج های نوری قلب تهران خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت شهروندان در زندگی شهری و رضایتمندی آنها نورپردازی معابر عمومی، پل ها، بزرگراه ها و خیابان ها مجدد بررسی و مشکلات موجود مرتفع شد.

حبیب الله غفوری با بیان اینکه همچنین وضعیت برج های نوری منطقه بررسی شد گفت: یکی از پرکاربرد ترین، موثرترین و مهم ترین محصول در عرصه نورپردازی شهری برج های نوری بوده و تاثیر بسزایی در افزایش زیبایی بصری شهر دارند.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ توضیح داد: به منظور افزایش ایمنی و رفاه شهروندان، روشنایی بوستان های قلب تهران با نصب ۱۰ برج نوری و۴۴۰ پایه چراغ افزایش یافت .

غفوری با بیان اینکه این برج های نوری و پایه چراغ ها در بوستانهای لاله، ساعی، حکیم، پامچال و رمپ کردستان نصب شده است گفت: زیبایی این بوستان ها نیز با نورپردازی های صورت گرفته دوچندان شده است.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ همچنین به رصد سیستم روشنایی پل های عابر پیاده منطقه اشاره کرد و گفت: سیستم روشنایی پل ها نیز به صورت مستمر بررسی شده تا شهروندان برای تردد با مشکلی مواجه نباشند.

غفوری تصریح کرد: سیستم روشنایی معابر و بزرگراه های منطقه نیز در وضعیت خوبی قرار دارد و هرگونه خاموشی در اسرع وقت پیگیری شده و مرتفع می شود.

کد مطلب 4214368

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