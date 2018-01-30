فضاسازی بصری قلب تهران برای گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرشاد الله ویردی گفت: به مناسبت ایام باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، عکس انقلاب و نمایشگاه کتاب و انقلاب در قاب هنر در سراهای محله برپا شده و نمایشگاه گذر عکس در بلوار کشاورز تشکیل می شود.

معاون امور اجتماعی و شهرداری منطقه ۶ از برپایی مسابقات انقلابی خبر داد و افزود: مسابقه شعارنویسی، دلنوشته های انقلابی، نامه ای به امام (ره)، کاریکاتور و نقاشی، مسابقات قرآنی با موضوع های انقلاب، امام و زندگانی رسول (ص) با هدف ارتقای بینش فرهنگی در سراهای محلات، مدارس و مهدکودک های منطقه ۶ برگزار می شود.

الله ویردی تصریح کرد: بازدید مدارس منطقه ۶ از موزه شهدا از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، غبارروبی مزار شهدای گمنام در مزار شهدای گمنام، مراسم بازدید و تجلیل از خانواده های شهدا از دیگر برنامه هاست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ همچنین از برپایی ۲۵غرفه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی با محوریت مذهبی و قرآنی در روز ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: این غرفه ها حد فاصل خیابان فلسطین تا خیابان وصال در ضلع شمالی خیابان انقلاب برپا می شود.

الله ویردی خاطرنشان ساخت: محافل شعر انقلابی نیز در سرای محلات منطقه برگزار شده و گرامیداشت کهنه سواران دفاع مقدس از دیگر ویژه برنامه های منطقه در ایام مبارک دهه فجر است.

ساماندهی پرژوکتورهای روشنایی و برج های نوری قلب تهران

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ از ساماندهی پرژوکتورهای روشنایی و برج های نوری قلب تهران خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت شهروندان در زندگی شهری و رضایتمندی آنها نورپردازی معابر عمومی، پل ها، بزرگراه ها و خیابان ها مجدد بررسی و مشکلات موجود مرتفع شد.

حبیب الله غفوری با بیان اینکه همچنین وضعیت برج های نوری منطقه بررسی شد گفت: یکی از پرکاربرد ترین، موثرترین و مهم ترین محصول در عرصه نورپردازی شهری برج های نوری بوده و تاثیر بسزایی در افزایش زیبایی بصری شهر دارند.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ توضیح داد: به منظور افزایش ایمنی و رفاه شهروندان، روشنایی بوستان های قلب تهران با نصب ۱۰ برج نوری و۴۴۰ پایه چراغ افزایش یافت .

غفوری با بیان اینکه این برج های نوری و پایه چراغ ها در بوستانهای لاله، ساعی، حکیم، پامچال و رمپ کردستان نصب شده است گفت: زیبایی این بوستان ها نیز با نورپردازی های صورت گرفته دوچندان شده است.

قائم مقام شهرداری منطقه ۶ همچنین به رصد سیستم روشنایی پل های عابر پیاده منطقه اشاره کرد و گفت: سیستم روشنایی پل ها نیز به صورت مستمر بررسی شده تا شهروندان برای تردد با مشکلی مواجه نباشند.

غفوری تصریح کرد: سیستم روشنایی معابر و بزرگراه های منطقه نیز در وضعیت خوبی قرار دارد و هرگونه خاموشی در اسرع وقت پیگیری شده و مرتفع می شود.