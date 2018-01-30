انجام وقف جدید در استان بوشهر/ ۲۲ وقف از ابتدای سال تا کنون

حجت الاسلام مرتضی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ترویج وقف، ترویج سنت خوب و خداپسندانه کمک به جامعه است.

وی افزود: افراد با وقف در خصوص موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، درمانی و آموزشی علاوه بر تامین نیازهای شهر و یا کشور خود، یک صدقه جاری برای خود ذخیره می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر تصریح کرد: در آستانه ایام فاطمیه واقف دلواری یک باب منزل مسکونی در بندر دلوار شهرستان تنگستان استان بوشهر وقف کرد.

محمدیان بیان کرد: خانم بتول احمدنیا واقف این ملک هستند که به مساحت ۱۵۰ مترمربع و به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال واقع در بندر دلوار جهت برپایی حسینیه عقیله بنی هاشم وقف شده است.

وی گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۲ مورد وقف در استان بوشهر انجام شده که بیشترین نیات واقفان فرهنگی و مذهبی بوده است.